Громадяни в Україні віком від 60 років мають змогу добровільно укласти контракт зі Збройними Силами. Тепер люди зі значним професійним досвідом, що досягнули граничного віку перебування на службі, можуть долучитися до армії.

Автори законопроєкту наголошують, що з початку повномасштабного вторгнення значна кількість громадян віком 60 і більше років виявила бажання продовжити обороняти державу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

Що варто знати про мобілізацію громадян, яким виповнилося 60 років?

У пояснювальній записці до закону йдеться, що громадяни, які досягли 60 років, часто мають високий рівень особистої мотивації, патріотизму, а також володіють багаторічним життєвим і унікальним професійним досвідом, який набули в різних сферах діяльності.

Наявність різного роду технічних знань (часто унікальних) серед осіб старшого віку є надзвичайно цінним ресурсом в умовах широкомасштабних бойових дій. Варто зауважити, що мобілізація таких українців є виключно добровільною.

Закон передбачає, що люди, яким понад 60 років, можуть укладати контракт на службу в період воєнного стану, якщо вони визнані придатними ВЛК та на це є письмова згода командира. Контракт укладається на один рік з можливістю подальшого продовження. Після завершення воєнного стану він розривається автоматично.

Пріоритет надається небойовим посадам у тилових частинах. Це можуть бути посади у сферах зв'язку, логістики, ремонту, інструкторської діяльності, в навчальних центрах або ТЦК (діловоди, водії тощо). Закон також дозволяє претендувати на посади рядового, сержантського, старшинського, а також молодшого та старшого офіцерського складу за умови звільнення зі служби після 1 січня 2015 року.

Грошове забезпечення для контрактників віком 60+ стартує від 20 тисяч гривень на місяць і може збільшуватися завдяки надбавкам за посаду, вислузі років чи складності умов.

Окрім цього, під час підписання контракту добровольці можуть отримати підйомні виплати від ТЦК, громад чи обласних адміністрацій, сума яких іноді сягає 100 тисяч гривень, а один рік служби зараховується як півтора року стажу для нарахування пенсії.

Також контрактники отримують повне медичне забезпечення коштом держави, безплатний проїзд у громадському транспорті, значні знижки на оплату комунальних послуг та можливість отримання іпотеки за пільговою ставкою 3%.

Як підписати контракт?

Процедура підписання контракту для осіб віком 60+ є чітко регламентованою і спрямована на відбір вмотивованих та професійно придатних кандидатів. 1-й центр рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ надав детальне роз'яснення щодо алгоритму дій.

Насамперед кандидат повинен подати заявку, звернувшись до командира військової частини, де він бажає служити, ТЦК та СП за місцем проживання або 1-го центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ через сайт або представництва у великих містах.

Після цього необхідно підготувати документи. Стандартний пакет включає військово-обліковий документ, довідку про несудимість, копії документів про освіту (дипломів), документи, що підтверджують бойовий досвід чи нагороди (за наявності) та згоду на обробку персональних даних.

Командир військової частини, зацікавлений у кандидаті, ініціює його медичний огляд. Після отримання позитивного висновку ВЛК, він готує клопотання до Генерального штабу ЗСУ (особливо для офіцерських посад). Генштаб розглядає кандидатуру та погоджує її або надає обґрунтовану відмову. У разі позитивного рішення командир частини надає офіційну письмову згоду.

Після отримання всіх погоджень центр рекрутингу або ТЦК оформлює особову справу кандидата та укладає з ним контракт строком на один рік. Контракт обов'язково містить умову про двомісячний випробувальний термін. Якщо військовослужбовець не проходить випробування або виявляє службову невідповідність, контракт розривається достроково.

Цей механізм дозволяє армії залучати лише тих фахівців, які дійсно потрібні та відповідають встановленим критеріям, забезпечуючи прозорість та ефективність відбору.

Яку реакцію викликав закон?

Народні депутати, які ініціювали зміни, наголошують на добровільності та вузькій спеціалізації. Федір Веніславський, член Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, підкреслює, що основна мета – залучити унікальних фахівців, яких потребує сектор безпеки й оборони, зокрема експертів зі старих зразків радянського озброєння.

Його колега Олександр Федієнко додає, що йдеться не про штурмовиків. За його словами, потрібно чітко розуміти, що особи, які досягли граничного віку є здебільшого досвідченими фахівцями, яких можна залучати на рівні батальйонів, бригад, для роботи на стратегічному та оперативно-стратегічному рівнях.

У Генеральному штабі ініціативу сприймають позитивно, наголошуючи на потребі у фахівцях небойових спеціальностей. Начальник Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Андрій Гнатов, зазначає, що добровольці 60+ теж не будуть зайвими у війську, адже Збройним Силам потрібні фахівці, наприклад, ремонтних спеціальностей, водії різних категорій та лікарі.

Практики на місцях підтримують цю думку. Головний сержант батальйону 30-ї ОМБр Віталій Іванчик вважає, що досвід цивільного життя може бути вкрай корисним. Він пояснює: "Якщо людина фізично здорова й бачить, що здатна працювати – чому б і ні? Така людина може обіймати різні посади, можливо, не бойові, а тилові. Наприклад, бути хорошим механіком. Ті, хто працював інженером, можуть знайти у війську роботу за фахом".

Військові аналітики здебільшого оцінюють ініціативу як прагматичну та логічну. Директор New Geopolitics Research Network Михайло Самусь розвіює поширені страхи. На його думку, в соцмережах часто перебільшують, мовляв, тепер на вулицях хапатимуть усіх "дідів" і відправлятимуть у штурмовики. Однак йдеться про добровільну можливість для тих, хто хоче і може служити, зробити це навіть після 60 років.

Засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний звертає увагу на фінансовий стимул, який може залучити десятки тисяч людей, особливо в регіонах. Він пояснює, що в армії грошове забезпечення коливається від 25 до 30 тисяч на небойових позиціях. Також є соцзахист. На думку Нарожного, ініціатива дати служити по контракту людям у віці від 60 років дуже позитивна.

