Ще напередодні зустрічі з Володимиром Зеленським Дональд Трамп говорив, що Україна може піти у новий наступ. Таку можливість не заперечують в нашій державі, але наголошують на необхідності нової військової допомоги.

Для ведення війни Росія щорічно витрачає 200 мільярдів доларів. Про це в ефірі 24 Каналу розповів голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан, зауваживши, що Україна натомість витрачає 120 мільярдів.

Як Європа може допомогти Україні?

Співвідношення між воєнними бюджетами є неспівмірним. До того ж менша армія відносно більшої армії з великими ресурсами – має витрачати більше снарядів, ракет. Адже надлишком зброї можна компенсувати нестачу людей.

Ці критерії зрозумілі. Їх не раз озвучував Володимир Зеленський, тому заява про контрнаступ, ймовірно, була орієнтована на наших західних партнерів. Ми закликали їх швидше зібрати пріоритетний список зброї для України, закупити озброєння в американців і вкладати кошти в українську промисловість.

"Щойно Україна зможе належно забезпечити своє військо, тоді буде чим воювати. Російська армія зовсім не така, якою була у 2022 році", – Сергій Кузан.

Що змінити хід бойових дій?

Нам важливо забезпечити можливість завдання далекобійних ударів. Це має бути системна робота, а не поодинокі атаки. А для цього насамперед потрібна відповідна кількість ракет.

Зверніть увагу! Під час зустрічі у Білому домі Володимир Зеленський показав Дональду Трампу карту з "больовими точками" Росії. На ній позначені об'єкти, знищення яких, може змусити Путіна зупинити війну.

Ми змогли знищити найбільше російської техніки, артилерійських снарядів – всього цього уже нема. Ситуація на фронті дуже важка, але ми вистояли та далі продовжуємо боротьбу. Українська армія єдина у Європі, яка здатна протистояти Росії, але солдат не може воювати лише з одним автоматом.

Наша армія має мати таке саме забезпечення як російська, а навіть і вище. Тоді ми зможемо зовсім по-іншому здійснити положення сил на фронті. Це розуміють всі військові. За умови забезпечення дійсно можна досягти суттєвого зламу війни,

– підкреслив Сергій Кузан.

Удари по Криму вже довели, що можна змінити логістику росіян. Ми бачимо, що кількість бензовозів збільшилась, адже пального не вистачає. Зросла кількість маршрутів на залізниці – це екстрено Росія перекидає пальне на півострів. Якщо його там не буде, то техніку не зможуть заправити.

Без Криму суттєво ослабне угруповання у Херсоні й Запоріжжі. Тому все впирається у наші далекобійні спроможності. Україна має кілька планів для звільнення територій, але найперше нам необхідна зброя.

Що зараз відбувається на фронті?