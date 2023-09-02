По окупантах частіше б'ють, а їхня оборона слабне: The Economist про пришвидшення наступу ЗСУ

Журналісти відстежували інтенсивність пожеж на тимчасово окупованих росіянами територіях України. Вони побачили ознаки того, що контрнаступ ЗСУ може прискоритися.

Український наступ розпочався в червні. Він розвивається повільніше, ніж того б хотілося певним людям. Однак контрнаступ може прискоритися.

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Що думають на Заході про успіхи ЗСУ

Джон Кірбі 1 вересня повідомив про успіхи українських захисників. За словами речника Білого дому, з 29 серпня Сили оборони досягли помітного прогресу у просуванні на другій лінії оборони Росії. Як зазначає видання, є помітні зміні й у швидкості просування ЗСУ.

Росіяни поступово втрачають захоплені території / Графік The Economist

Як зазначають журналісти, той факт, що з 5 червня Україна повернула собі 108 квадратних кілометрів (за даними ISW), разом із прискоренням та останніми новинами з фронту "дають надію".

Після успішного звільнення населеного пункту Роботине, який росіяни перетворили на опорний пункт, українські захисники можуть опинитися на порозі прориву. Адже далі "лінія Суровікіна" слабшає, а резерви російських окупантів стають тоншими.

У матеріалі наголошується, що українські захисники змогли досягти успіху завдяки західній зброї (ракетам Storm Shadow, касетним боєприпасам тощо) та засобам розмінування, використанню дронів, завданню ударів по тилу російських загарбників. А завдання ударів по ворожих літакам, а також по командно-диспетчерських та матеріально-технічних центрах, ймовірно, зменшили здатність Росії до ведення боїв та підсилення своєї окупаційної армії. Журналісти припускають, що приблизно з середини червня командування ЗСУ вирішило зробити пріоритетними удари по таких позиціях високоточною зброєю. Також Україна залучила частину своїх резервів.

Кількість пожеж на тимчасово окупованих територіях зростає / Графік The Economist

Видання також вказує на ознаки значного посилення бомбардувань російських військ з боку України, починаючи з початку серпня. Журналістам вдалося це з'ясувати завдяки супутниковим даним. На їхню думку, повільне просування ЗСУ може стати швидшим.

Що кажуть про темпи контрнаступу наші посадовці