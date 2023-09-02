По оккупантам чаще бьют, а их оборона слабеет: The Economist о ускорении наступления ВСУ
Источник:The Economist
Журналисты отслеживали интенсивность пожаров на временно оккупированных россиянами территориях Украины. Они увидели признаки того, что контрнаступление ВСУ может ускориться.
Украинское наступление началось в июне. Он развивается медленнее, чем того хотелось бы определенным людям. Однако контрнаступление может ускориться.
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Что думают на Западе об успехах ВСУ
Джон Кирби 1 сентября сообщил об успехах украинских защитников. По словам спикера Белого дома, с 29 августа Силы обороны достигли заметного прогресса в продвижении на второй линии обороны России. Как отмечает издание, есть заметные изменения и в скорости продвижения ВСУ.
Как отмечают журналисты, тот факт, что с 5 июня Украина вернула себе 108 квадратных километров (по данным ISW), вместе с ускорением и последними новостями с фронта "дают надежду".
После успешного освобождения населенного пункта Работино, который россияне превратили в опорный пункт, украинские защитники могут оказаться на пороге прорыва. Ведь дальше "линия Суровикина" слабеет, а резервы российских оккупантов становятся тоньше.
В материале отмечается, что украинские защитники смогли добиться успеха благодаря западному оружию (ракетам Storm Shadow, кассетным боеприпасам и т.п.) и средствам разминирования, использованию дронов, нанесению ударов по тылу российских захватчиков. А нанесение ударов по вражеским самолетам, а также по командно-диспетчерским и материально-техническим центрам, вероятно, уменьшили способность России к ведению боев и усилению своей оккупационной армии. Журналисты предполагают, что примерно с середины июня командование ВСУ решило сделать приоритетными удары по таким позициям высокоточным оружием. Также Украина привлекла часть своих резервов.
Издание также отмечает признаки значительного усиления бомбардировок российских войск со стороны Украины, начиная с начала августа. Журналистам удалось это выяснить благодаря спутниковым данным. По их мнению, медленное продвижение ВСУ может стать быстрее.
Что говорят о темпах контрнаступления наши чиновники
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба недавно подчеркнул, что Украина не проваливается, а идет вперед. Также он обратился к критикам контрнаступления и напомнил им, какую высокую цену платят наши защитники.
- Ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов призвал не беспокоиться о темпах продвижения ВСУ. Ведь те, кто говорят о "медленном контрнаступлении", не знают о первоочередных задачах операции.