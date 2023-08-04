Наступ ЗСУ просувається у пошуках прориву: кинуті резерви, щоб посунути росіян біля Роботиного

Західні ЗМІ проаналізували ситуацію на фронті. На думку журналістів, "ознак значного прориву поки немає", бо головна лінія оборони російських окупантів залишається ще попереду.

Цього тижня на південному Сході точилися інтенсивні бої. В Україну повернулися воїни, які проходили навчання на Заході.

До теми "Поступовий рух вперед": Сирський показав відео, як воїни наступають на Бахмутському напрямку

Яка зараз мета у ЗСУ

Як пише видання, українські захисники хочуть просунутися на Південь і перервати російський сухопутний коридор до Криму. ЗСУ почали поступово до нього просуватися після зміни підходу, який передбачав невеликі рухи піхоти. Україна залучила резерви 10-й армійського корпусу, танки та бронетехніку.

Це монотонна важка робота, повз сотні чи тисячі мінних полів. Шукаємо вразливі місця противника і рухаємося вперед – потроху,

– пояснив анонімний військовий чиновник.

Біля села Роботине тривають запеклі бої, яке розташоване менш ніж за 1,5 милі від головної оборонної лінії загарбників. За свідченнями декількох анонімних джерел видання, район має велике стратегічне значення. Адже це найближчий і найреальніший шлях України для прориву російської оборонної лінії.

Рішення залучити до бою значну кількість резервів є останньою імпровізацією в майже двомісячному контрнаступі України, який став можливим завдяки інвестиціям Заходу в десятки мільярдів доларів у танки, артилерію, бронетехніку, ракети дальньої дії, системи та інше обладнання, спрямоване на зміну балансу сил на користь України,

– зазначається у матеріалі.

Як проходили минулі стадії контрнаступу

За оцінками західних журналістів, на початковому етапі наступу українські захисники залучили низку західної техніки, але повільно просувалися вперед. Бо росіяни добре підготували оборону. Особливою проблемою стали їхні мінні поля.

Наступна фаза покладалася на піхоту, яка прагнула використати асиметричні методи ведення бою, але також не змогла досягти значних успіхів,

– пише видання.

Тому Київ кинув резерви. Військовий аналітик Роб Лі заявив, що Україна вирішила посилити свій другий ешелон сил. А другий український військовий чиновник на умовах анонімності пояснив, що погода грала на користь росіянам та перешкоджала ЗСУ. Попри це все одно був важкий, але поступовий поштовх вперед. За словами цього анонімного співрозмовника, Сили оборони зараз намагаються встановити постійну точку опори в Роботиному та працюють над різними проблемами.

Які успіхи в українських захисників

Також видання перерахувало останні успіхи ЗСУ. Українські воїни звільнили Старомайорське. А поблизу тимчасово окупованого східного міста Бахмут ЗСУ посунули росіян. На думку аналітиків, в цьому районі російські загарбники мали менше часу для створення траншей та мінування, ніж на тимчасово окупованій частині Півдня. У матеріалі також цитують речника Пентагону Патріка Райдера, який наголосив, що контрнаступ ЗСУ буде марафоном, а не спринтом. Цей генерал також запевнив, що Україна й надалі матиме засоби для досягнення цілей.

Останні новини про контрнаступ ЗСУ

Видання The New York Times нещодавно процитувало старшого наукового співробітника Фонду Карнегі Майкла Кофмана, який відвідав передову. Він запевнив, що наступ Сил оборони не провалився. Згідно з його прогнозом, контрнаступ може затягнутися до осені 2023 року.

Не так давно керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у розмові з 24 Каналом розповів про успіхи ЗСУ. За його словами, наші захисники просунулися під Вугледаром.

Раніше про просування ЗСУ також писали аналітики Інституту вивчення війни заявили. В ISW заявили, що українські воїни мають успіхи на 3 напрямках: Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському.