Наступление ВСУ в поисках прорыва: брошены резервы, чтобы подвинуть россиян возле Роботино

Западные СМИ проанализировали ситуацию на фронте. По мнению журналистов, "признаков значительного прорыва пока нет", потому что главная линия обороны российских оккупантов остается еще впереди.

На этой неделе на юго-востоке шли интенсивные бои. В Украину вернулись воины, проходившие учения на Западе.

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Какая сейчас цель у ВСУ

Как пишет издание, украинские защитники хотят продвинуться на Юг и прервать российский сухопутный коридор в Крым. ВСУ начали постепенно к нему продвигаться после смены подхода, предполагавшего небольшие движения пехоты. Украина привлекла резервы 10-го армейского корпуса, танки и бронетехнику.

Это монотонная тяжелая работа, мимо сотни или тысяч минных полей. Ищем уязвимые места противника и двигаемся вперед – понемногу,

– объяснил анонимный военный чиновник.

Около села Роботино продолжаются ожесточенные бои, расположенные менее чем в 1,5 мили от главной оборонительной линии захватчиков. По свидетельству нескольких анонимных источников издания, район имеет большое стратегическое значение. Ведь это ближайший и наиболее реальный путь Украины для прорыва российской оборонной линии.

Решение привлечь к бою значительное количество резервов является последней импровизацией в почти двухмесячном контрнаступлении Украины, которое стало возможным благодаря инвестициям Запада в десятки миллиардов долларов в танки, артиллерию, бронетехнику, ракеты дальнего действия, системы и другое оборудование, направленное на изменение баланса сил в пользу ,

– отмечается в материале.

Как проходили прошлые стадии контрнаступления

По оценкам западных журналистов, на начальном этапе наступления украинские защитники привлекли ряд западной техники, но медленно продвигались вперед. Потому что россияне хорошо подготовили оборону. Особой проблемой стали их минные поля.

Следующая фаза полагалась на пехоту, которая стремилась использовать асимметричные методы ведения боя, но также не смогла добиться значительных успехов.

– пишет издание.

Поэтому Киев бросил резервы. Военный аналитик Роб Ли заявил, что Украина решила усилить свой второй эшелон сил. А другой украинский военный чиновник на условиях анонимности объяснил, что погода играла в пользу россиян и препятствовала ВСУ. Несмотря на это, все равно был тяжелый, но постепенный толчок вперед. По словам этого анонимного собеседника, Силы обороны сейчас пытаются установить постоянную точку опоры в Роботино и работают над разными проблемами.

Какие успехи у украинских защитников

Также издание перечислило последние успехи ВСУ. Украинские воины освободили Старомайорское. А вблизи временно оккупированного восточного города Бахмут ВСУ подвинули россиян. По мнению аналитиков, в этом районе у российских захватчиков было меньше времени для создания траншей и минирования, чем на временно оккупированной части Юга. В материале также цитируют спикера Пентагона Патрика Райдера, который подчеркнул, что контрнаступление ВСУ будет марафоном, а не спринтом. Этот генерал также заверил, что Украина и дальше будет иметь средства для достижения целей.

Последние новости о контрнаступлении ВСУ

Издание The New York Times недавно процитировало старшего научного сотрудника Фонда Карнеги Майкла Кофмана, посетившего передовую. Он заверил, что наступление Сил обороны не провалилось. Согласно его прогнозу, контрнаступление может затянуться до осени 2023 года.

Не так давно руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в беседе с 24 Каналом рассказал об успехах ВСУ. По его словам, наши защитники продвинулись под Угледаром.

Ранее о продвижении ВСУ также писали аналитики Института изучения войны. В ISW заявили, что украинские воины имеют успехи на 3 направлениях : Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском.