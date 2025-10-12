Захисники України продовжують контрнаступальні дії у Запорізькій області. Поблизу Оріхова воїни просунулися на понад 3 кілометри.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Дивіться також Росіяни в оточенні, ворога зупиняють на Дніпропетровщині: як змінилася лінія фронту за тиждень

Де Сили оборони мали успіхи?

Зеленський розповів про контрнаступальні дії Збройних Сил України в різних районах. Зокрема, він згадав про успіхи Сил оборони в Запорізькій області.

Зараз українські підрозділи продовжують контрнаступальні наші дії в районах Добропілля, також в інших районах, зокрема на Запорізькому напрямку – поблизу Оріхова, там є просування наших військ, і на сьогодні – більш ніж на три кілометри,

– пояснив президент.

Він подякував воїнам 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар", 33-го штурмового полку та іншим підрозділам, які були залучені. "Мільйони наших людей у державі працюють зараз, щоб Україна могла захиститись, щоб Україна мала достатньо зброї, достатньо підтримки", – наголосив український лідер.

Українські воїни нищать ворога: дивіться відео Генштабу ЗСУ

Крім того, у Генштабі зазначили, що на Оріхівському напрямку було покращено тактичне положення в районі населеного пункту Малі Щербаки, що в Степногірській громаді Запорізької області.

Захисники підсумували, що Збройні Сили України просунулися вперед до 3,5 кілометра, знищивши значну кількість російських окупантів та взявши полонених.

Яка зараз ситуація на фронті?