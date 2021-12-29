Термін ізоляції скоротили, дві області "червоні": новини про коронавірус 29 грудня

В Україні залишилось два "червоних" регіони. Захворюваність після вихідних традиційно зросла – добовий приріст інфікованих – понад 5 тисяч. В Уряді повідомили про мету імунізувати до кінця року понад 50% дорослого населення. У США скоротили термін ізоляції для пацієнтів з COVID-19. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 29 грудня.

Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Впродовж доби 28 грудня в Україні підтвердили 5 454 нових випадків захворювання на коронавірус. До лікарень госпіталізували 1 153 пацієнтів з вираженими симптомами коронавірусу. Натомість видужали 12 352 людей.

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На жаль, від ускладнень недуги померли 307 хворих. Це удвічі більше, ніж днем раніше, коли зафіксували 134 летальних випадків.

Також за минулу добу в Україні зробили 75 995 тестів на коронавірус (тоді як днем раніше – трохи більше як 30 тисяч).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1 113;

Вінницька область – 161;

Волинська область – 144;

Дніпропетровська область – 184;

Донецька область – 443;

Житомирська область – 64;

Закарпатська область – 206;

Запорізька область – 215;

Івано-Франківська область – 68;

Київська область – 275;

Кіровоградська область – 40;

Луганська область – 107;

Львівська область – 160;

Миколаївська область – 80;

Одеська область – 642;

Полтавська область – 358;

Рівненська область – 125;

Сумська область – 112;

Тернопільська область – 60;

Харківська область – 173;

Херсонська область – 18;

Хмельницька область – 181;

Черкаська область – 387;

Чернівецька область – 63;

Чернігівська область – 75.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Важливо! Від початку пандемії в Україні підтвердили 3 654 690 випадки захворювання на COVID-19.

Станом на 28 грудня одужало – 3 449 880 людей. Померли від недуги 95 412 людей.



Тижнева статистика смертей від COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

Темпи вакцинації в Україні

Джерело: МОЗ

Старт вакцинації проти COVID-19 в Україні відбувся 24 лютого 2021 року. Від початку кампанії усього вдалося провести 28 186 652 щеплень.

Щеплення проводили 855 мобільні бригади з імунізації, 3 333 пункти щеплення та 441 центр вакцинації населення.

Зокрема, за добу 28 грудня в Україні ще 131 129 людей вакцинували проти COVID-19.

Першу дозу отримали 34 463 людини, другу дозу – 94 974 людини. Додаткову дозу одержали 402 українці, бустерну – 1 290.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 639 498 людей, з них:

отримали першу дозу – 14 639 496 людей;

отримали дві дози – 13 542 266 людей;

додаткову дозу – 2 610 людей;

бустерну – 2 280 людей.

Загалом провели 28 186 652 COVID-щеплень.

У МОЗ вчергове наголосили, що вакцинація – це єдиний ефективний спосіб захистити себе від важкого перебігу та смерті через коронавірус.

Європейські країни впродовж року вакцинували проти коронавірусу понад 78% дорослого населення. Тоді як в Україні всього понад 43% населення.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

В Україні до кінця року вакцинують 50% населення, – Шмигаль

Джерело: 24 канал

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що вакцинація проти COVD-19 була одним із головних завдань цього року. Відтак, щепленням охоплять понад 50% дорослого населення.

Від початку року в Україну було поставлено понад 40 мільйонів доз. Крім того, Україна забезпечена вакцинами й на наступний рік.

Загалом, за словами Дениса Шмигаля, цьогоріч уряд витратив більш ніж 35 мільярдів гривень на фінансування протидії COVID-19.

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В Україні дві області досі залишаються "червоними"

Джерело: МОЗ

Волинська та Запорізька області досі мають найвищий рівень епіднебезпеки через значну кількість випадків захворювання на коронавірус. І це попри те, що 28 грудня ухвалили рішення вивести їх з червоної зони карантину.

Водночас згідно з даними МОЗ, у Донецькій і Чернігівській області 28 грудня перевищено коефіцієнт виявлених позитивних випадків ПЛР або експрес-тестів на антиген на понад 20%. Тепер ці області є "помаранчевими".

"Помаранчевий" рівень епідемічної небезпеки не містить додаткових обмежень та сигналізує про наближення регіону до "червоної" зони. Він визначається автоматично.

Але на "помаранчевому" рівні епідемічної небезпеки місцеві органи влади можуть вводити додаткові обмеження.

Волинська та Запорізька області перейдуть з червоної в жовту зону з 00:00 30 грудня.



Коронавірус в Україні / скриншот МОЗ

Новини про коронавірус у світі 28 грудня

Поширення COVID-19 у світі Джерело: Університет Гопкінса Станом на 29 грудня у світі виявили понад 282 мільйони хворих на коронавірус та більш ніж 5,4 мільйона смертей серед пацієнтів. Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 53 мільйони. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Велика Британія, Франція, Німеччина, Росія та Іспанія. До теми Як Омікрон влаштував апокаліпсис у Лондоні та що буде далі Час ізоляції для COVID-хворих у США скоротять Джерело: CDC Представники охорони здоров'я США знизили обмеження на ізоляцію американців, які заразилися коронавірусом. А також скоротили час, який потрібен для карантину близьким контактам. Тож тепер час перебування на ізоляції у США для хворих коронавірусом і для тих, що контактують з ними, скоротили до 5 днів. Хоча раніше цей термін складав 10 днів. Однак є умова – у пацієнтів з COVID-19 мають бути відсутні симптоми. CDC зазначає, що "ця зміна виправдана наукою". Так, згідно з дослідженнями, більшість інфекцій відбувається за 2 дні до і через 3 дні після появи симптомів коронавірусу. Росія стверджує, що їхній "Супутник V" нібито нейтралізує Омікрон Джерело: BELTA Російський президент Володимир Путін розповів, що їхня вакцина "Супутник V" може впоратися зі штамом Омікрон та нейтралізувати його. Нагадаємо! Ані Всесвітня організація охорони здоров'я, ані Європейське агентство з лікарських засобів досі Ані Всесвітня організація охорони здоров'я, ані Європейське агентство з лікарських засобів досі не дали дозвіл на використання "Супутника V" . Все через те, що російська сторона так і не показала кінцевих даних щодо ефективності та безпеки вакцини.

Сотні людей в Австралії отримують неправильні результати COVID-тесту

Джерело: АВС News

Австралійська лабораторія SydPath надіслала сотням пацієнтів неправильні результати тестів через "помилку обробки даних". Принаймні так заявили у самій лабораторії.

У закладі повідомили, що загалом неправильні результати отримало 995 осіб. Спочатку лабораторія повідомила австралійцям, що результати тестів усіх 995 людей були негативними. Хоча насправді 486 осіб отримали позитивний результат на коронавірус.

Зараз лабораторія створила групу екстреного реагування, щоб виправити проблему якомога швидше.