Омикрон тут уже недели две отвечает за большинство новых инфекций и привел к росту числа зарегистрированных случаев заражения с 4 до 30 тысяч за 3 недели.

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Сколько заражений

Реальное количество заражений скорее всего на пике далеко за 100 тысяч в день, то есть один или несколько процентов населения города каждый день. Количество заражений в день скорее всего выросло раз в 20 (Рост количества официальных кейсов в 8 раз + уменьшение процента выявляемых.

Последнее предположение подтверждается и общей логикой и случайными выборками ONS по стране).

Поэтому по данным Лондона (а они явно качественнее, чем в ЮАР), весь мир может понять, что его ждет дальше.

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Судите сами:

Количество заражений мгновенно достигло рекордных уровней , намного выше всего, что было раньше. При этом пик возможно уже пройден (наверное, будет второй пик из-за Рождества), так как с 21-го декабря падают и количество кейсов и доля позитивных тестов.

, намного выше всего, что было раньше. При этом пик возможно уже пройден (наверное, будет второй пик из-за Рождества), так как с 21-го декабря падают и количество кейсов и доля позитивных тестов. Количество новых госпитализаций в день выросло с примерно 100 до более чем 300, по сравнению с более 800 на пике в январе 2021. Судя по средней задержке между симптомами и госпитализацией, сейчас в больницы попадают как раз люди с вот того "первого пика заражений".

с примерно 100 до более чем 300, по сравнению с более 800 на пике в январе 2021. Судя по средней задержке между симптомами и госпитализацией, сейчас в больницы попадают как раз люди с вот того "первого пика заражений". Количество пациентов под ИВЛ не изменилось. По данным на 28 декабря на ИВЛ 216 человек при в среднем порядка 200 за 3 месяца осени. Для сравнения в январе 2021 количество таких пациентов было далеко за 1 тысячу.

Ну и немного для понимания картины: в Лондоне минимум ограничений сейчас, перед Рождеством были громадные толпы везде, на само Рождество все традиционно собрались большими семьями. Почти все жители добровольно привились, но уже довольно давно, бустер получают массово, но в основном в последние 2 недели, то есть он не должен ощутимо влиять на статистику.

Из ограничений разве то, что процентов 80 людей носит маски в помещениях, а месяц назад не носил почти никто.