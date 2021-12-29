Про ці успіхи повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 29 грудня.
Увага В Україні до кінця року вакцинують 50% населення, – Шмигаль
Підсумки 2021 року у медичній сфері:
- Підвищено зарплату лікарям у середньому на 30%.
- Розширено майже на 50% програму "Доступні ліки", якою користуються сьогодні три мільйони пацієнтів.
- Закуплено більш як 700 нових автомобілів швидкої допомоги.
- Оновлено сотні приймальних відділень опорних лікарень та закуплено сотні одиниць медичного обладнання.
- Збільшено фінансування профілактики та лікування онкозахворювань, інфарктів, інсультів та інших хвороб.
Зарплата медиків зросте й у 2022 році
Верховна Рада України прийняла проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік". У ньому врахували підвищення заробітної плати медичним працівникам.
Так, в Україні зарплату лікарів на 2022 рік встановили на рівні 20 тисяч гривень. Для середніх медичних працівників – 13,5 тисячі гривень.
Також в бюджеті на 2022 рік передбачено подальший розвиток медичної інфраструктури:
- на закупівлю нового обладнання як для лікарень, так і для лабораторій;
- реконструкцію 48 багатопрофільних клінічних лікарень;
- розвиток біокластеру;
- проведення трансплантації;
- на вакцину від COVID-19 і не тільки.
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