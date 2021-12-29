Об этих успехах сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 29 декабря.
Внимание В Украине до конца года вакцинируют 50% населения, – Шмигаль
Итоги 2021 года в медицинской сфере:
- Повышена зарплата врачам в среднем на 30%.
- Расширена почти на 50% программа "Доступные лекарства", которой пользуются сегодня три миллиона пациентов.
- Закуплено более 700 новых автомобилей скорой помощи.
- Обновлены сотни приемных отделений опорных больниц и закуплены сотни единиц медицинского оборудования.
- Увеличено финансирование профилактики и лечения онкозаболеваний, инфарктов, инсультов и других болезней.
Зарплата медиков вырастет и в 2022 году
Верховная Рада Украины приняла проект Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022 год". В нем учли повышение заработной платы медицинским работникам.
Так, в Украине зарплату врачей на 2022 год установили на уровне 20 тысяч гривен. Для средних медицинских работников – 13,5 тысяч гривен.
Также в бюджете на 2022 год предусмотрено дальнейшее развитие медицинской инфраструктуры:
- закупка нового оборудования как для больниц, так и для лабораторий;
- реконструкция 48 многопрофильных клинических больниц;
- развитие биокластера;
- проведение трансплантаций;
- на вакцину от COVID-19 и не только.
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