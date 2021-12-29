Об этих успехах сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 29 декабря.

Внимание В Украине до конца года вакцинируют 50% населения, – Шмигаль

Итоги 2021 года в медицинской сфере:

  • Повышена зарплата врачам в среднем на 30%.
  • Расширена почти на 50% программа "Доступные лекарства", которой пользуются сегодня три миллиона пациентов.
  • Закуплено более 700 новых автомобилей скорой помощи.
  • Обновлены сотни приемных отделений опорных больниц и закуплены сотни единиц медицинского оборудования.
  • Увеличено финансирование профилактики и лечения онкозаболеваний, инфарктов, инсультов и других болезней.

Зарплата медиков вырастет и в 2022 году

Верховная Рада Украины приняла проект Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022 год". В нем учли повышение заработной платы медицинским работникам.

Так, в Украине зарплату врачей на 2022 год установили на уровне 20 тысяч гривен. Для средних медицинских работников – 13,5 тысяч гривен.

Также в бюджете на 2022 год предусмотрено дальнейшее развитие медицинской инфраструктуры:

  • закупка нового оборудования как для больниц, так и для лабораторий;
  • реконструкция 48 многопрофильных клинических больниц;
  • развитие биокластера;
  • проведение трансплантаций;
  • на вакцину от COVID-19 и не только.

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