ЗСУ повністю перейшли на корпусну систему: полковник запасу пояснив, що це змінює на фронті
- ЗСУ повністю перейшли на корпусну систему, що дозволяє утримувати фронт на 50 кілометрів в ширину і глибину.
- Роман Світан зазначив, що ця система покращує управління військами і включає повний набір фортифікаційних споруд для забезпечення прифронтової зони.
У Генштабі ЗСУ повідомили, що ЗСУ повністю перейшли на корпусну систему. Це дозволить утримувати лінію фронту не лише в ширину, але й керувати процесами на армійську глибину – 50 кілометрів.
Це в ефірі 24 Каналу зауважив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан. За його словами, корпусна система покращить управління військами.
Що покращить ця система?
Роман Світан пояснив, що корпус – це між дивізією та армією. Корпусна система дає можливість утримувати лінію фронту не тільки у ширину, на корпус повинно бути 50 кілометрів, а ще й вглиб на 50 кілометрів.
Це практично система, яка бере на себе управління процесами на прифронтову, на армійську глибину – 50 кілометрів. На ній повинен бути зав’язаний повний набір фортифікаційних споруд, підготовки лінії фронту, зони безпеки та так далі. Це цілий процес, який покращить управління військами,
– підкреслив він.
Корпусна система: що відомо?
Корпусна система ЗСУ передбачає створення армійських корпусів – об'єднань бригад під єдиним командуванням, що приходять на зміну тимчасовим угрупованням ОСУВ/ОТУ. Такий підхід дає змогу ефективніше керувати військами, покращувати координацію на фронті, а також забезпечувати логістику й контроль у глибині оборони.
Перехід на корпусну систему став найбільшою реформою часів повномасштабного вторгнення. Однак цей процес пов'язаний із серйозними викликами. Наприклад, у травні цього року військові розповідали, що найважча частина переходу армії на корпуси пов'язана з тим, що більшість бригад залучені на фронті, а коли корпуси будуть переходити у свої зони відповідальності, знадобляться ротації.
Підполковник 3-го армійського корпусу Максим Жорін назвав переваги корпусної системи. За його словами, військові отримують доступ до ширших ресурсів, а великі відтинки фронту стають краще захищеними й перебувають під більш надійним контролем.