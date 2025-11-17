У НАБУ відповіли, чи зможе запроваджений Кабміном аудит викрити схеми "шлагбауму" в енергетиці
- В уряді ухвалили рішення про проведення аудиту державних енергетичних компаній.
- Детектив НАБУ висловився щодо доцільності такої ініціативи у викритті корупційних схем.
Нещодавно український уряд ухвалив рішення провести аудит усіх державних енергетичних компаній на тлі корупційного скандалу, пов'язаного з Міндічем. Однак така ініціатива може не досягти поставленої мети.
Відповідну заяву зробив головний детектив НАБУ Олександр Абакумов під час засідання Тимчасової слідчої комісії 17 листопада, передає 24 Канал.
До теми Нафтогаз, Укроборонпром, Укрзалізниця: Уряд розпочинає масштабну перевірку державних компаній
Як в НАБУ відреагували на запровадження аудиту держпідприємств?
В антикорупційних органах позитивно оцінили рішення уряду щодо масштабної перевірки держкомпаній.
Втім, там наголосили, що відстежити цю корупційну схему за допомогою такого аудиту не вдасться.
Ця схема не виявляється таким способом,
– сказав Абакумов.
До речі, аналітик Ігор Чаленко вважає, що таке масштабне обстеження державних підприємств є правильним кроком, однак він звертає увагу на відсутність інформації щодо тривалості аудиту. За його словами, чіткі строки завершення перевірки поки не визначені, що може створити підґрунтя для інформаційних маніпуляцій.
Останні новини про боротьбу з корупцією
Директор НАБУ Семен Кривонос звернувся до парламенту із закликом усунути законодавчу прогалину, яка дає можливість іншим правоохоронним органам отримувати доступ до судових ухвал, що належать бюро.
НАБУ також направило запити державним установам із проханням сприяти відстеженню фінансових потоків у корупційній справі щодо "Енергоатому", яка охоплює масштабні незаконні транзакції.
Президент Володимир Зеленський визнав, що боротьба з корупцією в Україні все ще недостатньо результативна, але наголосив, що робота над цим триває.
Тим часом ДБР проводить внутрішню перевірку співробітників на предмет можливих зв'язків із фігурантами корупційної схеми у справі "Мідас". Перевіряються дані щодо можливих хабарів, тиску на посадовців та проведення обшуків на замовлення.