Про це пише 24 Канал. Керівник управління внутрішнього контролю Державного бюро розслідувань Богдан Чобіток розповів про перевірки на засіданні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Що відомо про перевірку працівників ДБР?

Богдан Чобіток не уточнив, про кого саме мова, але на плівках Міндіча та судових засіданнях згадували про можливий зв'язок з ДБР Ігоря Миронюка ("Рокет").

Представник ДБР наголосив, що слідчі перевіряють інформацію про:

отримання хабарів окремими працівниками ДБР за доступ до даних про розслідування;

тиск на окремих посадовців;

обшуки на замовлення фігурантів справи.

Крім того, ДБР перевірить можливе перевищення влади чи службових повноважень окремими працівниками. При цьому жодних відсторонень у Державному бюро розслідувань у цій справі наразі не було.

Хто фігурує у масштабній корупції у сфері енергетики?

Нагадаємо, що слідчі НАБУ отримали тисячі годин аудіозаписів, що доводять існування високорівневої злочинної організації. Правоохоронці оприлюднили частину з них.

На плівках фігурують такі люди: