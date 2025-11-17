Крім того, під час засідання Тимчасової слідчої комісії з економічної безпеки голова НАБУ Семен Кривонос закликав державні органи посилити співпрацю щодо відстеження коштів у справі про корупцію в Енергоатомі, пише 24 Канал.

Яку прогалину у законодавстві просить закрити Кривонос?

Очільник НАБУ звернувся до парламенту із закликом "закрити діру" у питанні перегляду судових ухвал, які отримує бюро. Вона дозволяє стороннім правоохоронцям і суддям переглядати судові ухвали, пов'язані із роботою детективів бюро та дізнаватись, кого планують обшукувати. За його словами, такі дії ставляють під загрозу розслідування та роботу детективів. Крім того, директор НАБУ наголосив, що відомство фіксуватиме кожну справу саботажу розслідувань.

Я скільки народних депутатів прошу, треба це десь зафіксувати й все-таки закрити цю діру, де працівники інших правоохоронних органів "серфлять" по наших ухвалах та дивляться, на кого ми обшуки взяли. Або судді якогось регіонального суду можуть спокійно переглянути ухвалу ВАКС. Ми неодноразово просили: закрийте діру,

– сказав Кривонос.

Водночас очільник НАБУ закликав держустанови до "повної співпраці" у справі щодо масштабної корупційної схеми в Енергоатомі. За його словами, у схемі використовувались "бек-офіси", через які виводили великі суми грошей. Кошти проходили через різні банки та переводились в інші країни, після чого за них купували дороге майно й активи. Щоб відстежити ці транзакції, НАБУ потребує активної допомоги НБУ, Мін'юсту та Держфінмоніторингу. Тож роль останнього нині "має бути визначальною, лідерською" у відповідях на запити детективів.

Ми вже бачимо певні проблеми з відстеженням коштів, пов’язаними з оборонними закупівлями. Ці проблеми існують тривалий час, з лютого 2025 року, одразу як ми почали активно працювати у напрямку оборони,

– наголосив Кривонос.

Водночас він повідомив, що НАБУ вже надсилало декілька запитів до фінмоніторингу, але відповіді були неповними. Тепер детективи готуються направляти значно більше запитів, щоб остаточно простежити шлях відмитих коштів і встановити особи всіх причетних.

Що відомо про останню гучну корупційну справу?