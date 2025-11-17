Відповідну заяву зробив головний детектив НАБУ Олександр Абакумов під час засідання Тимчасової слідчої комісії 17 листопада, передає 24 Канал.

До теми Нафтогаз, Укроборонпром, Укрзалізниця: Уряд розпочинає масштабну перевірку державних компаній

Як в НАБУ відреагували на запровадження аудиту держпідприємств?

В антикорупційних органах позитивно оцінили рішення уряду щодо масштабної перевірки держкомпаній.

Втім, там наголосили, що відстежити цю корупційну схему за допомогою такого аудиту не вдасться.

Ця схема не виявляється таким способом,

– сказав Абакумов.

До речі, аналітик Ігор Чаленко вважає, що таке масштабне обстеження державних підприємств є правильним кроком, однак він звертає увагу на відсутність інформації щодо тривалості аудиту. За його словами, чіткі строки завершення перевірки поки не визначені, що може створити підґрунтя для інформаційних маніпуляцій.

