Соответствующее заявление сделал главный детектив НАБУ Александр Абакумов во время заседания Временной следственной комиссии 17 ноября, передает 24 Канал.
К теме Нафтогаз, Укроборонпром, Укрзализныця: Правительство начинает масштабную проверку государственных компаний
Как в НАБУ отреагировали на введение аудита госпредприятий?
В антикоррупционных органах положительно оценили решение правительства о масштабной проверке госкомпаний.
Впрочем, там отметили, что отследить эту коррупционную схему с помощью такого аудита не удастся.
Эта схема не обнаруживается таким способом,
– сказал Абакумов.
Кстати, аналитик Игорь Чаленко считает, что такое масштабное обследование государственных предприятий является правильным шагом, однако он обращает внимание на отсутствие информации о продолжительности аудита. По его словам, четкие сроки завершения проверки пока не определены, что может создать почву для информационных манипуляций.
Последние новости о борьбе с коррупцией
Директор НАБУ Семен Кривонос обратился к парламенту с призывом устранить законодательный пробел, который дает возможность другим правоохранительным органам получать доступ к судебным постановлениям, принадлежащих бюро.
НАБУ также направило запросы государственным учреждениям с просьбой способствовать отслеживанию финансовых потоков в коррупционном деле по "Энергоатому", которая охватывает масштабные незаконные транзакции.
Президент Владимир Зеленский признал, что борьба с коррупцией в Украине все еще недостаточно результативна, но подчеркнул, что работа над этим продолжается.
Тем временем ГБР проводит внутреннюю проверку сотрудников на предмет возможных связей с фигурантами коррупционной схемы по делу "Мидас". Проверяются данные о возможных взяток, давления на должностных лиц и проведения обысков на заказ.