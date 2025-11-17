Соответствующее заявление сделал главный детектив НАБУ Александр Абакумов во время заседания Временной следственной комиссии 17 ноября, передает 24 Канал.

Как в НАБУ отреагировали на введение аудита госпредприятий?

В антикоррупционных органах положительно оценили решение правительства о масштабной проверке госкомпаний.

Впрочем, там отметили, что отследить эту коррупционную схему с помощью такого аудита не удастся.

Эта схема не обнаруживается таким способом,

– сказал Абакумов.

Кстати, аналитик Игорь Чаленко считает, что такое масштабное обследование государственных предприятий является правильным шагом, однако он обращает внимание на отсутствие информации о продолжительности аудита. По его словам, четкие сроки завершения проверки пока не определены, что может создать почву для информационных манипуляций.

