Про тиск на суддів, корупцію і керівника САП: ексклюзивне інтерв'ю з главою ВАКС Танасевич

Пандемія коронавірусу сповільнила всі процеси, зокрема судові. Однак це не заважає антикорупційній реформі тривати в Україні вже 7 рік.

Про це глава Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич поговорила з Оленою Трибушною в авторській програмі "Перші особи" на 24 каналі. Також вона розповіла про суддівську доброчесність, справу "Укрбуду", антикорупційного прокурора та хабарі.

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Про вироки у ВАКС

За 2 роки у ВАКС – понад 50 вироків, здебільшого – обвинувальних. Серед тих, хто їх отримав – люди найвищого рівня, фактично депутати у сприйнятті суспільства. За що покарали народних депутатів?

Дійсно, за 2 роки перша інстанція Антикорупційного суду ухвалила 56 вироків:

9 із них – виправдувальні;

47 – обвинувальні.

За 47 вироками до реальної міри покарання у вигляді позбавлення волі засудили 33 особи. Загалом 5 вироків Антикорупційного суду вже пройшли апеляційний та касаційний контроль. Їх залишили без змін і з цього моменту ми можемо говорити про узагальнення судової практики антикорупційного суду.

Директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник сказав, що 2022 рік має стати показовим щодо результатів діяльності системи антикорупційних органів. За якими знаковими справами можемо чекати результатів у 2022 році?

Кримінально-процесуальне законодавство України, яке складається з Конституції, міжнародних договорів, Кримінально-процесуального кодексу та законів України, не визначає, що таке "гучна", "резонансна" або "знакова" справа.

З погляду здійснення правосуддя, кожна справа є надважливою для судді, в провадженні якого вона перебуває.

Мабуть, Артем Сергійович мав на увазі, що в більшій частині кримінальних проваджень, які надійшли до Антикорупційного суду для розгляду, триває стадія, коли суд досліджує докази – найтриваліша та найоб'ємніша стадія.

За багатьма справами вона наближається до завершення. Спрогнозувати термін розгляду конкретного кримінального провадження вкрай складно. Це залежить від багатьох факторів:

насамперед від кількості обвинувачених;

об'єму кримінального провадження;

від людського фактора.

Світова пандемія коронавірусу уповільнила всі процеси у світі, зокрема й судові.

Тобто ви не можете сказати, що ми побачимо 2022 року вироки, які дадуть суспільству впевненість, що ми не дарма це все створили?

Думаю, що 56 ухвалених вироків вже повинні сформувати в суспільства відчуття невідворотності покарання.



Танасевич: "Пандемія COVID-19 уповільнила судові процеси" / Фото пресслужби ВАКС

Люди хотіли б бачити за ґратами найбільше "зло" – міністрів, депутатів, людей найвищого рівня. Такі справи ми можемо побачити?

Антикорупційний суд має власну предметну підсудність, зокрема усі провадження, щодо яких завершили судовий розгляд. Крім того, я сумніваюся, що українське суспільство прагне побачити якнайсуворіші покарання.

Помірковані громадяни та ті, хто має аналітичне мислення, прагнуть до якісного та справедливого правосуддя. Тому що правосуддя нашвидкуруч, зазвичай, завершується формування авторитарного або тоталітарного політичних режимів.

Про заочне розслідування

Останнім часом у справі "Приватбанку" також ухвалили багато рішень на рівні ВАКС, затримали кількох людей. Які перспективи має заочне розслідування? Чи зможемо ми притягнути до відповідальності людей, які перебувають за кордоном?

Чинний кримінально-процесуальний закон має доволі молодий інститут права – це спеціальне досудове розслідування за відсутності обвинуваченого і такий самий спеціальний судовий розгляд. Зазначену процедуру можна застосовувати тільки щодо тих кримінальних проваджень, в яких:

пред'явили обвинувачення;

або повідомили про підозру щодо вичерпного переліку статей КПК України.

Її застосовують тільки до повнолітніх. У випадку, коли особа, яку підозрюють у вчиненні злочину, перебуває на території держави, яка визнана ВРУ державою-агресором, або на непідконтрольній Україні території, у міжнародному розшуку, ухиляється від кримінальної відповідальності та переховується від органу досудового розслідування та суду, прокурор або слідчий на досудовому розслідуванні мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проведення спеціального досудового розслідування.

Повне інтерв'ю із Оленою Танасевич: дивіться відео



Якщо у подальшому особа не з'явиться і перед судом, то суд має право ухвалити рішення про спеціальний розгляд. У такому випадку суд або орган досудового розслідування зобов'язані забезпечити участь захисника і всі процедури проводитимуть без участі обвинуваченого.

Без його участі також ухвалять вирок. Все, що відбувається згодом після ухвалення вироку, а саме у питаннях, які пов'язані з виконанням покарання, це перебуває поза межами компетенції суду.

Для того є низка, комплекс органів, які займаються міжнародним розшуком, питаннями екстрадиції тощо. Процедура екстрадиції дещо складніша.

Здається, 180 країн співпрацюють в системі Інтерпол. Він виставляє відповідні сповіщення щодо тих осіб, які є підозрюваними, обвинуваченими або засудженими. Якщо таке оповіщення виставлять, то зазначену особу під час перетину кордону, яка є в системі Інтерполу, затримають і до неї застосують процедуру екстрадиції.

Про справу "Роттердам+"

На рівні Антикорсуду справу "Роттердам+" не дозволили поновити. Що зараз із цією справою і чому ухвалили таке рішення?

Загалом зі справою, яка стосується визначення ціни вугілля за формулою "Роттердам+", відбувається все те, що й з іншими справами.

Коли до слідчого судді заходить клопотання, заява або звернення, скарга на досудовому розслідуванні, слідчий суддя розпочинає її розгляд у межах, що зазначені особою, яка із нею звернулася. Нічого особливого не відбувається – ті самі стандарти, оцінки й докази, порядок їхнього розгляду.

Про тиск на суддів ВАКС

"Роттердам+" – це формула, яка допомагає визначити вартість вугілля. Її використовували в Україні у 2016 – 2019 роках. Через цю методику українці нібито переплатили за електроенергію майже 40 мільярдів гривень.

Чи були спроби тиснути на суддів Антикорсуду і на вас особисто?

За законом України "Про судоустрій і статус суддів" заборонено:

здійснювати тиск на суддів;

втручатися у здійснення правосуддя;

збирати та оприлюднювати інформацію, яка дискредитує суддів з метою впливу на їхню незалежність.

За такі дії передбачена кримінальна відповідальність. Суддівська незалежність – це не привілей судді, це радше досягнення, здобуток цивілізаційного розвитку суспільства. Це – привілей громадян.

Тому суддя не просто має право звернутися до Вищої ради правосуддя і повідомити про втручання в здійснення правосуддя, це є його обов'язок.

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За майже 2,5 роки діяльності ВАКС судді зверталися 12 разів до Вищої ради правосуддя та до генпрокурора із повідомленням про втручання у їхню діяльність щодо здійснення правосуддя.

З них ВРП тричі ухвалювала рішення про вжиття заходів щодо забезпечення незалежності судді та авторитету правосуддя. Мовиться про 3 випадки:

перший стосується особистих погроз фізичної розправи на адресу слідчого судді після розгляду певного кримінального провадження;

вибух гранати РГД-5 на подвір'ї суду на проспекті Перемоги, 41 у Києві;

депутатське звернення, у якому народний обранець припустився висловлювань і побажань щодо вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді обрання запобіжного заходу та арешту майна в конкретному кримінальному провадженні щодо конкретної особи.

Це були 3 випадки, коли ВРП погодилась із суддями та вживала відповідних заходів. Щодо інших випадків Вища рада правосуддя не вбачає ознак тиску на суд.



Ухвалені вироки повинні показати суспільству відчуття невідворотності покарання, – Танасевич / Фото "Слово і діло"

Щодо притягнення суддів до дисциплінарної відповідальності, наразі я не можу зазначити кількість звернень. За останніми відомостями, які ми запитували у ВРП, їх було понад 120.

З усіх звернень у 2 випадках притягнули суддів до дисциплінарної відповідальності. Наразі судді оскаржують рішення ВРП до Верховного Суду.

Про судову реформу

Ви бачите різницю між практиками, які використовував у своїй роботі ВАКС і як взагалі чинять правосуддя у порівнянні з тим, як це було в системі загальних судів?

ВАКС працює за тими ж стандартами, як і будь-який суд кримінальної юстиції. Ті самі стандарти оцінки доказів, той самий порядок судового розгляду – принципово нічим не відрізняються. Проте судді ВАКС прагнуть, щоб якість і мотивованість рішень була доволі високою.

Чи правильно ми зробили, створивши ВАКС, якщо й так все було нормально?

Антикорупційний суд створили, щоб пришвидшити розгляд кримінальних проваджень щодо корупційних та пов'язаних з ними кримінальних правопорушень.

Оскільки загальні місцеві суди перевантажені справами і розглядати настільки оперативно, наскільки існує на теперішній час суспільний запит, було неможливо. Але процедури всі ті самі.

Про доброчесність

З моменту старту роботи Вищого антикорупційного суду у вересні минуло 2 роки.

А з погляду чесності правосуддя?

З-поміж суддів, які працюють в судах України, є надзвичайно велика кількість професіоналів своєї справи, людей, які присвятили своє життя здійсненню правосуддя.

На мою думку, узагальнювати, виходячи з того, що є кілька десятків кримінальних проваджень щодо суддів, які припустились неправомірної поведінки, несправедливо.

Здається, навіть серед тих людей, які отримали вироки у ВАКС, найбільше суддів.

15 вироків стосуються саме суддів, але в Україні працюють кілька тисяч суддів. Чи варто казати про те, що всі вони є заплямованими, якщо окремі персоналії припустились злочинної поведінки?

Але ж проблема є.

Проблема є, вона точкова і її вирішують персоніфікованими вироками.

Про справу Микитася

Що зараз зі справою Максима Микитася і чи остаточно вже "поховали" справу Олега Татарова?

Для суду не має значення посада, яку обіймає обвинувачений, його статки, соціальні, політичні зв'язки, медіакомпанія, яка супроводжує кримінальне провадження тощо.

Для суду має значення особа, персоналія, яка з'являється перед судом як обвинувачена.

Якщо особа не з'являтиметься в судовий розгляд, то в суду є доволі широкі повноваження. Насамперед суд повинен надати оцінку причинам неприбуття.

Якщо вони поважні – суд відкладає розгляд справи, призначає нову дату і час. Якщо вона неповажна, тоді в суду є кілька варіантів дій:

суд може застосувати примусове супроводження особи до зали судових засідань;

суд може застосувати грошове стягнення.

Якщо особа не з'являється і її місце перебування – невідоме, то суд має повноваження оголосити в розшук. У будь-якій справі алгоритм дій для судді такий самий.

Що відомо про справу Микитася Це справа колишнього нардепа і забудовника, якого звинувачують у проверненні оборудки із землями Нацгвардії. Суму збитків, нанесених державі, оцінюють у 80 мільйонів гривень. Фігурував у справі Татаров – заступник голови Офісу Президента. Її успішно "злили" на рівні Генпрокуратури і кількох скандальних судів, зокрема Печерського.

Сказати про перспективи певної справи не має можливості. Адже перед тим, як дійти висновку про винуватість або невинуватість особи, суд досліджує кожен доказ у справі (сторони обвинувачення, захисту):

на предмет їхньої допустимості;

на предмет належності;

на предмет достовірності.

Коли все це дослідять, то суд загалом оцінює докази не предмет їхньої достатності, щоб визнати особу винуватою.



Танасевич: "Суд не страждає без керівника САП" / Фото пресслужби ВАКС

Про конкурс на керівника САП

Наскільки зараз страждає вся антикорупційна система, зокрема ВАКС, без голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури?

Прокурор як процесуальний керівник у кримінальному провадженні має самостійний незалежний статус. Тільки за окремими категоріями клопотань необхідне погодження керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або генпрокурора.

Тому суд не страждає від того, що наразі виконує обов'язки Максим Олександрович Грищук. Прокурори як підтримували обвинувачення у суді, так і продовжують його підтримувати.

Не мають значення персоналії керівників. Водночас має значення те, щоб сама по собі структура працювала як годинниковий механізм. Суд не відчуває відсутність керівника САП.

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Мабуть, відчувають справи. Якби призначили прокурора, то такої ситуації не було б.

Я вважаю, що прокурори професійно виконують обов'язки, які на себе взяли.

Про боротьбу із корупцією

Чи є в державі політична воля до боротьби із корупцією?

За останні 7 років, коли триває антикорупційна реформа, необхідно відзначити прогресивність антикорупційного українського законодавства.

Антикорупційна діяльність – складний механізм, до якого залучені сотні осіб. Не можна не згадати про:

запровадження системи електронного декларування;

заходи щодо моніторингу способу життя осіб, які виконують функції держави та місцевого самоврядування;

запровадження системи Prozorro під час проведення державних закупівель.

Це все – найпринциповіші, найважливіші перші кроки, які зробили в Україні. Упродовж останніх 7 років Україна перемістилася в рейтингу країн за індексом сприйняття корупції, який формує Transparency International, зі 152 на 124 місце.

Це – результат діяльності багатьох осіб. Тому я переконана, що воля держави до проведення антикорупційної політики однозначно є.

Усю систему, яку створили за останні 8 років після Революції Гідності, ви вважаєте ефективною? Чи достатньо цього для ефективної боротьби з корупцією?

Попри те, що Антикорупційний суд створили в межах реалізації внутрішньої антикорупційної політики, його створювали як складову системи судоустрою. Він не належить до виконавчої чи законодавчої гілок влади.

Це – незалежна інституція, вона не перебуває у системі. Однак антикорупційна система, на мою думку, є ефективною. Підтвердженням цього вже є 56 вироків, які ухвалили в Антикорупційному суді.

Вас влаштовує той темп, яким відбуваються зміни у країні?

Якщо говорити про інституцію, яку я очолюю, то судді працюють фактично на межі своїх фізичних можливостей. Ми щодня слухаємо справи, якісно розглядаємо їх на високому рівні з дотриманням усіх норм та стандартів. Ми ніколи не поступимося якістю, щоб розглянути справу швидше.

Що було найскладнішим за ці 2 роки вашої роботи?

Нічого простого у нашій роботі немає, як і взагалі у суддівській діяльності. Це складна, клопітка щоденна праця, дуже відповідальна. Усе складно.

Про хабарі

Вам колись пропонували хабарі у старій системі чи тут?

Не пропонували. А якби пропонували, то у нас є 5 днів, щоб звернутися в компетентні органи. Суддя зобов'язаний ідентифікувати зазначену особу, вжити заходів, щоб залучити свідків й звернутися до органів правопорядку.

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За 2 роки роботи Антикорупційного суду не було взагалі таких випадків у жодного судді?

Жоден суддя про зазначене не повідомляв. З цього я роблю переконливий висновок, що таких подій не було.