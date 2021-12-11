Про це в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" розповіли Артем Ситник – директор Національного антикорупційного бюро України та Олександр Новіков – глава Національного агентство з питань запобігання корупції. Також вони обговорили конкурс в САП, нові санкції від США, імовірне ув'язнення Віктора Медведчука та жомову яму Іллі Киви.

До теми "Ще 7 років тому це вважалось неможливим": чи вдається Україні боротись з корупцією

Про досягнення НАБУ та НАЗК за рік

Що ви зробили за рік? Чи є нам що святкувати?

Олександр Новіков: Національне агентство оновило форму декларації. Тепер зручно бути доброчесним будь-якому державному службовцю, заповнювати декларацію.

Крім того, ми запустили 2 види нових перевірок. Це перевірки повноти заповнення декларації, які дозволяють майже автоматично за 30 діб фіксувати факти кримінальних правопорушень.

Повний випуск програми "Перші особи" з Новіковим та Ситником: дивіться відео



Розраховуємо надсилати в рік до 2 тисяч кримінальних проваджень в правоохоронні органи. Для порівняння, НАЗК в рік проводило всього тисячу повних перевірок, з них – лише понад 100 матеріалів. Тепер це буде 2 тисячі матеріалів.

Друге – ми запровадили новий вид спеціальних перевірок. Порівнюємо всі доходи державного або політичного службовця і членів сім'ї. У нас є доступ до бази даних із наявними активами з 1998 року.

Це вже непроникна стіна між корупціонерами й публічною службою.

Ми вже фіксуємо випадки, коли особа йде на керівну посаду в міністерство, наприклад. У неї активів на 42 мільйони, а заробила – 6 мільйонів.

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Ми запустили портал "Приховані інтереси" кілька тижнів тому разом із громадською організацією "Антикорупційний штаб". Він дозволяє ідентифікувати можливі конфлікти інтересів, а будь-який корупційний злочин – це реалізований конфлікт інтересів. Будь-хто може перевірити, чи є у нього потенційний конфлікт інтересів.

Артем Ситник: НАБУ – це вже сформований орган. Згідно з останніми звітами Ради Європи – це реформа, яка вдалася в Україні. Інституційний орган побудований і робота тривала у поточному режимі.

Ми працювали як щодо високопосадовців у Києві, так і в регіонах. Сьогодні (10 грудня – 24 канал) Антикорупційний суд обрав запобіжний захід щодо відомого одеського бізнесмена, який причетний до оборудок із нерухомістю в Одесі. Це і Харківський регіон, де затримали керівників Харківської обласної ради.

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Мабуть, найголовніше – це те, що в цьому (2021 – 24 канал) році ухвалили закон, який усунув прогалини, що виникли після рішення Конституційного Суду. Цей закон дає нам оптимізм на майбутнє.

Скажу відверто, особисто я не чекав закону, який вніс зміни до закону про НАБУ. Той закон, який ухвалили у парламенті, дає можливість обрати на чесному і прозорому конкурсі нового керівника Антикорупційного бюро. Це дуже важливо для збереження сталості колективу й самої інституції.

Я сподіваюсь, що цей закон дасть можливість провести конкурс відмінний від того, який відбувається на посаду керівника Антикорупційної прокуратури.

Єдине, що негативно впливало на роботу антикорупційних органів саме в частині розслідувань, це те, що в нас – 2021 рік. До цього у нас не було антикорупційного прокурора.

Це дуже негативно впливає на саму інституцію. Не може вона працювати 1,5 року без керівника. На жаль, ті речі, які відбуваються під час цього конкурсу, не додають оптимізму.

Про антикорупційного прокурора

У Києві 9 грудня відбулася конференція, на якій ви були присутні – 7 років антикорупційній реформі. Серед головних речей, які називали, було якраз завершити нарешті конкурс на антикорупційного прокурора. Чому він тягнеться 15 місяців?

Олександр Новіков: Річ у тім, що відсутність антикорупційного прокурора, на погляд Національного агентства з питань запобігання корупції, свідчить про те, що в країні реалізується корупційна стратегія.

Протидіяти цьому можна лише діючи системно, затвердивши корупційну стратегію. Уже понад рік парламент не може її розглянути.

Відсутність антикорупційного прокурора не дає можливість ефективно працювати Національному антикорупційному бюро. Гальмує всі напрями розслідувань, а також – системне представництво інтересів суспільства в державне обвинувачення у Вищому антикорупційному суді. Це не дає можливості у повному обсязі реалізовувати державну антикорупційну політику.

Тому ми не бачимо, мабуть, тих результатів, на які держава очікувала. Уся система не повноцінна без цього елементу?

Артем Ситник: Не зовсім так. З важливого, що відбулося у 2021 році – Антикорупційний суд набирає обертів у своїй роботі. Фактично кожен тиждень Антикорупційний суд ухвалює вирок, який пов'язаний із реальним позбавленням волі. Якщо говорити про суддів, то таких вироків уже понад 10. Це – більше, аніж було за 30 років до цього.

Справи, які були на слуху, також рухаються вперед. Якби був антикорупційний прокурор – прогрес був би набагато кращим.

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Потрібно розуміти, що антикорупційний прокурор має унікальне повноваження. Стратегією якраз передбачено мати можливість заступникам антикорупційного прокурора мати такі самі повноваження в період його відсутності.

Це була прогалина, яку допустили ще у 2015 році, коли взагалі з'явилася концепція Антикорупційної прокуратури. Ми змушені чекати рішення генерального прокурора, у якого величезний обсяг роботи щодо елементарних речей. Це гальмує, хоча прогрес є.

Чому так довго триває конкурс? Особливо це неприємно, коли можемо порівняти, наприклад, з конкурсом обрання директора Бюро економічної безпеки. Він пройшов за місяць, непомітно у ЗМІ. Усе добре.

Про конкурс до САП

Про конкурс голови САП згадують як про пункт номер 1 у спільній письмовій заяві 2 президентів – США й України. Це було невідкладно. Проте чомусь грудень, а ця обіцянка не виконана.

Це говорить про те, що антикорупційна система завдає болісних ударів для окремих представників політичної еліти. Звичайно, є спроби провести конкурс у такий спосіб, щоб була особа, яка десь пом'якшує удари.

Я дуже сподіваюсь, що такого не відбудеться. Україна виконає свої зобов'язання в частині проведення цього конкурсу. Його результати визнають як всередині країни, так і за її межами.

Говорять, що цей конкурс саботує заступник голови Офісу Президента Олег Татаров, який був фігурантом розслідування НАБУ, що успішно "злили". Можете це прокоментувати?

Артем Ситник: Мені як представнику правоохоронного органу говорити, не маючи достатніх доказів, було б політичною заявою. Генпрокурорка ухвалила рішення, яке, на мою думку, поки рятує цей конкурс. Вона призначила 4 міжнародних експертів із великим авторитетом у конкурсну комісію, хоча могла це не робити.



Ситник про Татарова: "Немає достатніх доказів" / Фото "Дзеркало тижня"

Це величезний плюс для того, що відбулось спочатку. Від партнерів та громадянського суспільства були нарікання щодо окремих представників, яких делегували в комісію.

Зараз поведінка окремих членів викликає посмішку, але водночас не дуже смішно. Звичайно, це не відбувається просто так.

Коли дивишся на засідання конкурсних комісій, таке враження, що інтереси України там відстоюють міжнародні експерти.

Артем Ситник: На жаль, це один із неприємних факторів. Таке враження, що їм більше потрібно, ніж нам. Потім у нас з'явилась інформація, що готують епічне рішення Окружного адмінсуду щодо конкурсу. Сподіваюсь, це не відбудеться. Це буде величезний удар по авторитету України на міжнародній арені.

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Я сподіваюсь, що якщо дійсно за цим сценарієм стоять якісь окремі люди, то в керівників держави вистачить глузду усвідомити, що будь-які непопулярні, огидні речі, пов'язані з цим конкурсом, укотре зруйнують залишки авторитету, які є в України на міжнародній арені. Адже це – невиконання своїх зобов'язань.

Про нові санкції від США

США наклали санкції на Андрія Портнова й Олександра Тупицького. Я так розумію, що це сигнал Україні, якщо ми рухатимемо судову реформу і конкурс САП, то наступними в тому списку будуть інші люди. Чи може там з'явитись Татаров?

Олександр Новіков: Те, що ми бачимо в діях (наявність або відсутність політичної волі), президент і партія монобільшості у своїй програмі говорили, що їхньою метою є не боротьба із корупцією, а перемога над нею.

Президент і уряд ще рік тому визначили антикорупційну стратегію як невідкладний закон. Сформували якісний документ. Ми створювали його з громадянським суспільством, нашими міжнародними партнерами.

Парламент уже рік не розглядає антикорупційну стратегію. Антикорупційний комітет направив у Верховну Раду документ ще навесні.

Попередній і нинішній голова Ради востаннє обіцяли 1 грудня, що антикорупційна стратегія буде то в червні, то в листопаді, тепер – вже у грудні 2021 року. Проте залишився 1 сесійний тиждень.

Ми бачимо, що в парламенті й монобільшості немає політичної волі на ухвалення антикорупційної стратегії, а, отже, і на виконання обіцянок перемогти корупцію.



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Це помста чи самозахист?

Олександр Новіков: Ми вважаємо, що це помста народних депутатів насамперед уряду, призначеному цими ж народними депутатами. Можна висловлювати претензії уряду, але насправді ці претензії потрібно адресувати собі. Адже саме парламент не ухвалює рішення, необхідні для уряду.

Про антикорупційну стратегію США

У США опублікували антикорупційну стратегію. Які наслідки вона матиме для України?

Олександр Новіков: Я впевнений, що вчорашнє (9 грудня – 24 канал) рішення щодо санкцій якраз є частиною антикорупційної стратегії США. Вони говорять, що Україна досі вражена корупцією. Водночас зауважують, що наша держава має унікальні інструменти боротьби з нею:

Реєстр декларацій;

Prozorro.

США найближчими місяцями проведуть конкурсний відбір організації-підрядника, яка реалізовуватиме новий антикорупційний проєкт в Україні на суму 40 мільйонів доларів.

Він покликаний підтримати зусилля України в подоланні корупції, у підтримці створення законних альтернатив чинним корупційним практикам, а також – у притягненні корупціонерів до відповідальності. Я впевнений, що вчорашнє рішення – не останнє.

Про Киву і жомову яму

Історія з Кивою і жомовою ямою. Як вам це вдалося? Чи не погрожував вам Кива?

Олександр Новіков: Він погрожує, але в телеграмі. Наразі Національне агентство направило до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 6 матеріалів за фактами необґрунтованих активів. Один із них вже розглянули. Щодо Киви.

Що відомо про жомову яму Киви Ілля Кива у декларації за 2019 рік Ілля Кива у декларації за 2019 рік вказав дохід в 1,2 мільйона гривень від жомової ями. Яма має площу 400 квадратних метрів, її використовували для відходів із виробництва цукру. Журналісти Bihus.Info вияснили , що яму впродовж року не використовували за призначенням. САП вимагала стягнути з депутата 1,2 мільйона гривень у дохід країни.

Уперше в історії України шляхом нескладної цивільної процедури незаконні гроші повертають платникам податків. Ми спрямували 2 матеріали за фактами незаконного збагачення щодо високопосадовців, зокрема щодо колишнього виконувача обов'язків керівника Державного бюро розслідувань.

Наша унікальна у світі система логістичного контролю зафіксувала наразі:

700 випадків незаконного збагачення;

1 500 випадків необґрунтованих активів.

Зараз усі ці кейси перебувають в перевірці аналітиків Національного агентства. Після цього їх спрямують до САП, НАБУ чи Нацполіції (залежить від суб'єктів, які допустили такі порушення), щоб стягнути гроші на користь платників податків.



Жомова яма Киви унікальний прецедент для історії України / Фото "Української правди"

Який чиновник найвищого рівня ви притягнули до відповідальності?

Олександр Новіков: Ми тільки за останній рік внесли до Реєстру осіб 4 нардепів, які вчинили пов'язані з корупцією правопорушення. Не називатиму осіб, але ми навіть щодо чинних керівників центральних органів виконавчої влади направили матеріали. Зареєстровані кримінальні провадження розслідують.

Що загрожує цим депутатам?

Олександр Новіков: Депутату, щодо якого позавчора (8 грудня – 24 канал) завершили перевірку, загрожує до 2 років обмеження волі, оскільки на той момент закон не передбачав позбавлення волі.

Віктор Медведчук?

Олександр Новіков: Так.

Артеме, вам залишилось на посаді 4 місяці. Ви нас ще чимось вразите?

Артем Ситник: Звичайно ми працюємо в різних напрямах. Цілком імовірно будуть гучні новини від НАБУ. Суспільство перенасичене арештами, підозрами, затримуванням. Цифри вже мало кого цікавлять. Усі чекають фінальних рішень щодо кейсів, які були на слуху.

Як у Румунії?

Артем Ситник: Вони до цього йшли набагато довше, аніж Україна. Коли нам наводять цей приклад, ми говоримо: "Ви порівняйте терміни, як розвивалася антикорупційна інфраструктура в Україні". Попри рішення Конституційного Суду й парламенту, постійно намагаються "відкатити назад".

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Цей супротив, з одного боку, є певним індикатором того, що ми робимо правильні речі. Якби його не було, поставали б запитання, чому так відбувається – коли країна у 200 рейтингу Transparency International. Проте водночас ніхто не напружується, коли з'являються антикорупційні органи.

Зараз зовсім інша ситуація. Усі намагаються органи якось взяти під контроль. Поки, на щастя, ці спроби невдалі. Хотів би згадати минулу антикорупційну стратегію.

Найголовнішим її пунктом було ухвалення антикорупційного законодавства і створення антикорупційних органів. Коли вони почали працювати, почались затримання й арешти. Увімкнулась машина протидії.

На жаль, останні 2 роки ми перетнулись із новими способами, яких до цього не було. Зараз нібито останні пів року це зупинилося після певних комунікацій із генеральним прокурором. Проте цілком імовірно це може (повернутися – 24 канал).

Ці речі дійсно зупиняли антикорупційною стратегією. Це інструкція, яку не можна порушити. У нас спочатку відбувається грандіозний піар-хід. Наприклад, невідкладний законопроєкт щодо ліквідації ОАСК, який навіть не пройшов комітет.

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Даймо НАБУ право автономного прослуховування. Цей закон ухвалили восени 2019 року. Жодного кроку щодо імплементації цього закону не зробили.

Україна брала на себе зобов'язання в меморандумі з МВФ призначити (очільника САП – 24 канал) до кінця листопада 2021 року. Ми вже обманули наших партнерів. Можна сказати, що корупція дещо перемагає.

Якщо його призначать та всі численні справи рухатимуться, можливо, 2021 рік стане точкою неповернення в частині антикорупційної реформи.

Зверніть увагу! Про наступного керівника НАБУ та ліквідацію ОАСК читайте у 2 частині інтерв'ю вже незабаром.