Таку думку в авторській програмі Олени Трибушної "Перші особи" висловила глава Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич. За її словами, прокурор як процесуальний керівник у кримінальному провадженні має самостійний незалежний статус.

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Тільки за окремими категоріями клопотань необхідне погодження керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або генерального прокурора.

Тому суд не страждає, що наразі виконує обов'язки Максим Олександрович Грищук,

– наголосила Танасевич.

Вона пояснила, що прокурори як підтримували обвинувачення у суді, так і продовжують його підтримувати.

Нагадаємо! Відколи колишній голова САП Назар Холодницький написав заяву про відставку, його обов'язки виконує Максим Грищук.

Танасевич: Суд не відчуває відсутності керівника САП

"Сама по собі система не страждає. Не мають значення персоналії керівників. Водночас має значення те, щоб сама по собі структура працювала як годинниковий механізм", – зауважила керівниця ВАКС.

Суд, як вона сказала, не відчуває відсутності керівника САП. Адже прокурори професійно виконують ті обов'язки, які взяли на себе.

САП – без постійного керівника: що відомо

В Україні приблизно 15 місяців відсутній глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Конкурс на керівника вже кілька разів зривали.

У Центрі протидії корупції вважають, що така ситуація може загрожувати початком серйозної кризи між нашою державою та США.

На думку генпрокурорки Ірини Венедіктової, затягування процесу відбувається через суб'єктивні чинники деяких людей.

Наприкінці листопада Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що до 2022 року судову реформу все ж реалізують.

Цікаво – інтерв'ю з Олександром Новіковим та Артемом Ситником про керівника САП: дивіться відео