Такое мнение в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" высказала глава Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич. По ее словам, прокурор как процессуальный руководитель в уголовном производстве имеет самостоятельный независимый статус.
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Только по отдельным категориям ходатайств необходимо согласование руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры или генерального прокурора.
Поэтому суд не страдает, что сейчас исполняет обязанности Максим Александрович Грищук,
– подчеркнула Танасевич.
Она пояснила, что прокуроры как поддерживали обвинение в суде, так и продолжают его поддерживать.
Танасевич: Суд не чувствует отсутствия руководителя САП
"Сама по себе система не страдает. Не имеют значения персоналии руководителей. В то же время имеет значение то, чтобы сама по себе структура работала как часовой механизм", – отметила руководитель ВАКС.
Суд, как она сказала, не чувствует отсутствия руководителя САП. Ведь прокуроры профессионально выполняют те обязанности, которые взяли на себя.
САП – без постоянного руководителя: что известно
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