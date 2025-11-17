Зеленський відповів, чи достатньо зроблено в Україні для боротьби з корупцією

Президент Володимир Зеленський висловився щодо корупції в Україні. Глава держави сказав, чи достатньо дій вжито для боротьби з нею.

Він зазначив, що робота в цьому напрямку триває. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Зеленського з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Що сказав Зеленський про корупцію?

На думку Зеленського, наразі Україна зробила недостатньо для боротьби з корупцією. Однак президент запевнив, що робота в цьому напрямку триває.

Пресконференція Зеленського та Макрона: відео "Суспільне Новини"

Заяви Зеленського про корупцію в Україні: коротко про головне