Зеленський відповів, чи достатньо зроблено в Україні для боротьби з корупцією
- Зеленський вважає, що Україна зробила недостатньо для боротьби з корупцією.
- Президент запевнив, що робота в напрямку боротьби з корупцією триває.
Президент Володимир Зеленський висловився щодо корупції в Україні. Глава держави сказав, чи достатньо дій вжито для боротьби з нею.
Він зазначив, що робота в цьому напрямку триває. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Зеленського з президентом Франції Емманюелем Макроном.
Що сказав Зеленський про корупцію?
На думку Зеленського, наразі Україна зробила недостатньо для боротьби з корупцією. Однак президент запевнив, що робота в цьому напрямку триває.
Заяви Зеленського про корупцію в Україні: коротко про головне
Раніше Володимир Зеленський заявив, що підтримує розслідування корупції в енергетичному секторі. Він додав, що, перш за все, міністри нестимуть політичну відповідальність, а рішення суду визначать міру покарання.
Глава держави запевнив, що не впливатиме на антикорупційні органи, а всі винні мають бути рівними перед законом.
Виконавча директорка Центру протидії корупції Дарія Каленюк в ефірі 24 Каналу зазначила, що Захід очікує конкретних дій від Зеленського для збереження довіри партнерів після корупційного скандалу в "Енергоатомі". Центр протидії корупції закликає президента підтримати антикорупційні органи, відмовитися від корупційного оточення та забезпечити незалежність розслідувань.