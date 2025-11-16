Це найголовніше: політолог висловився про анонсований президентом аудит енергокомпаній
- Українська влада ухвалила рішення щодо проведення аудиту державних енергокомпаній через корупційний скандал з Міндічем.
- Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко вважає це правильним рішенням. Але є деякі питання.
Українська влада відреагувала на корупційний скандал в енергетиці. Вже ухвалили низку важливих рішень, які мали б покращити ситуацію.
Про це 24 Каналу розповів політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, зауваживши, що важливо провести ретельний аудит державних підприємств, щоб виявити усі підводні камені. Це – найголовніше. І уряд вже цим займається.
Які проблеми ще потрібно вирішити?
За словами Чаленка, масштабний аудит усіх державних компаній – це правильне рішення. Однак є питання щодо того, скільки часу все це триватиме. Наразі про це не говорили.
Поки не окреслили чіткі терміни завершення аудиту. Це може створити простір для різних інформаційних спекуляцій,
– зазначив Чаленко.
Не варто забувати, що Держаудитслужба та Рахункова палата роками мають серйозне недофінансування. Це потрібно було б виправити, щоб вони могли ефективніше працювати.
Стосовно перезавантаження наглядових рад та керівництв підприємств – все буде залежати від того, яку реальну роботу там проведуть. Це мають бути не лише політичні кроки, але й зважені професійні відбори. Важливо, щоб люди, які професійно виконують свою роль, не стали "жертвою",
– сказав Чаленко.
Реакція влади на скандал з Міндічем: коротко
- Кабмін проведе перевірку великих державних компаній через скандал з Енергоатомом. Там також займаються перезапуском підприємства.
- Зеленський доручив перезавантажити 4 найбільші енергокомпанії України. Йдеться про Енергоатом, Укргідроенерго, Оператор ГТС та Нафтогаз. Там оновлять наглядові ради та проведуть конкурс на нових керівників.
- Також президент вже запровадив санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана. Першого вважають організатором корупційної схеми в енергетиці. Хто такий Тимур Міндіч – читайте в матеріалі 24 Каналу.