Це найголовніше: політолог висловився про анонсований президентом аудит енергокомпаній

Українська влада відреагувала на корупційний скандал в енергетиці. Вже ухвалили низку важливих рішень, які мали б покращити ситуацію.

Про це 24 Каналу розповів політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, зауваживши, що важливо провести ретельний аудит державних підприємств, щоб виявити усі підводні камені. Це – найголовніше. І уряд вже цим займається.

Які проблеми ще потрібно вирішити?

За словами Чаленка, масштабний аудит усіх державних компаній – це правильне рішення. Однак є питання щодо того, скільки часу все це триватиме. Наразі про це не говорили.

Поки не окреслили чіткі терміни завершення аудиту. Це може створити простір для різних інформаційних спекуляцій,

– зазначив Чаленко.

Не варто забувати, що Держаудитслужба та Рахункова палата роками мають серйозне недофінансування. Це потрібно було б виправити, щоб вони могли ефективніше працювати.

Стосовно перезавантаження наглядових рад та керівництв підприємств – все буде залежати від того, яку реальну роботу там проведуть. Це мають бути не лише політичні кроки, але й зважені професійні відбори. Важливо, щоб люди, які професійно виконують свою роль, не стали "жертвою",

– сказав Чаленко.

Реакція влади на скандал з Міндічем: коротко