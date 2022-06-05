Кошеня Пушка стало талісманом для військового та зіркою соцмереж

Військовий Олександр із позивним "Фізрук" під час поїздки на Схід знайшов кошеня, яке тепер йому стало найвірнішим пухнастим другом.

Свою улюбленицю військовий зустрів на станції техобслуговування у Бахмуті і назвав Пушкою. Поїздка на Схід була робочою, повернутися у Київ сам він не зміг.

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Війна змінила життя Олександра

Спершу Олександр був у лавах тероборони – спочатку чергував на блокпостах під Васильковом та Броварами, потім потрапив до Ірпеня та Бучі.

Наше завдання було звільнити Ірпінь, утримувати позиції, шукати росіян,

– розповів "Фізрук".

Позивний такий у Олександра не дарма, у мирному житті, до війни він був викладачем фізкультури і фітнес-тренером.

Зустріч з Пушкою

Після оборони Києва, разом із побратимами Олександр почав возити на Схід бійцям амуніцію та харчі. Під час однієї з поїздок зламалася автівка, тож довелось заїхати на СТО у Бахмуті.

Саме на СТО військовий і побачив малесеньку пухнасту кицьку, яка важила всього 240 грамів, "була худою і замурзаною, тулилася до ще двох кошенят".

Машину відремонтували і вже в дорозі на Київ Олександр не переставав думати про кицю.

Навколо війна, а думки про кицю. Ну, я кажу командиру: "Я візьму машину та поїду за нею",

– пригадав Олександр.

Так і зробив, а ще купив молока, нагодував маленьку і назвав Пушкою. Та не хотіла йти з рук військогово, тож він зрозумів, що забере котеня з собою в Київ.

На те, чому саме таке ім'я дав маленькій киці, військовий розповів просто: по-перше, вона пухнаста, а по-друге, ж треба їй якесь військове ім'я, позивний".

На передову Пушку не пускають

Так і залишилась Пушка з Олександром та стала військовому талісманом. Однак, на передову кицю хлопець не братиме, бо дуже за неї переживає.

Натомість відомою робить її завдяки соцмережам. Є навіть охочі забрати кицю, та улюблену Пушку чоловік нікому не збирається віддавати.

За неї хвилюються. Я відповідаю кожному – вона тепер талісманчик мій,

– розповів військовий.

Попереду у киці плановий набір ваги і похід до ветлікарні, де зроблять необхідні щеплення, щоб Пушка була не лише в безпеці, але й росла здоровою.

Військові під час війни не лише тримають оборону, захищають український народ, а намагаються допомагати тваринам під час війни. Адже сотні домашніх тварин залишилися без господарів і прихистку. Тож бійці намагаються забрати тварин: передати волонтерам, або залишають жити у себе, а деякі беруть чотирилапих з собою на фронт чи виконувати інші завдання.

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