Котенок Пушка стал талисманом для военного и звездой соцсетей

Военный Александр с позывным "Физруком" во время поездки на Восток нашел котенка, который теперь ему стал самым верным пушистым другом.

Свою любимицу военный встретил на станции техобслуживания в Бахмуте и назвал Пушкой. Поездка на Восток была рабочей, вернуться в Киев он не смог.

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Война изменила жизнь Александра

Сначала Александр был в рядах терробороны – сначала дежурил на блокпостах под Васильковом и Броварами, затем попал в Ирпень и Бучу.

Наша задача была уволить Ирпень, удерживать позиции, искать россиян,

– рассказал "Физрук".

Позывной такой у Александра не зря, в мирной жизни, до войны он был преподавателем физкультуры и фитнес-тренером.

Встреча с Пушкой

После обороны Киева вместе с побратимами Александр начал возить на Восток бойцам амуницию и продовольствие. Во время одной из поездок сломался автомобиль, поэтому пришлось заехать на СТО в Бахмуте.

Именно на СТО военный и увидел крошечную пушистую киску, которая весила всего 240 граммов, "была худой и чумазой, прижималась к еще двум котятам".

Машину отремонтировали и уже в пути на Киев Александр не переставал думать о киске.

Вокруг война, а мысли о кошки. Ну, я говорю командиру: "Я возьму машину и поеду за ней",

– вспомнил Александр.

Так и сделал, а еще купил молока, накормил маленькую и назвал Пушкой. Но не хотела идти из рук военно, поэтому он понял, что заберет котенка с собой в Киев.

На то, почему именно такое имя дал маленькой киске, военный рассказал просто: во-первых, она пушистая, а во-вторых, надо же ей какое-то военное имя, позывной».

На передовую пушку не пускают

Так и осталась Пушка с Александром и стала военным талисманом. Однако на передовую киску парень не будет брать, потому что очень за нее переживает.

В то же время известной делает ее благодаря соцсетям. Есть даже желающие забрать кошку, но любимую Пушку мужчина никому не собирается отдавать.

За нее волнуются. Я отвечаю каждому – она теперь талисманчик мой,

– рассказал военный.

Впереди у кисы плановый набор веса и поход в ветбольницу, где сделают необходимые прививки, чтобы Пушка была не только в безопасности, но и росла здоровой.

Военные во время войны не только держат оборону, защищают украинский народ, но и пытаются помогать животным во время войны. Ведь сотни домашних животных остались без хозяев и убежища. Поэтому бойцы пытаются забрать животных: передать волонтерам или оставляют жить у себя, а некоторые берут четырехлапых с собой на фронт или выполнять другие задачи.

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