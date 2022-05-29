Вони зокрема шукають вибухові засоби, які наставили окупанти. Однією із героїнь є собака-розвідниця Вєста.

Варто прочитати Дикі тварини в Зоні відчуження регулярно підриваються на мінах і розтяжках

Вєста шукає вибухові засоби

У нашій розвідці розповіли, як Вєста допомагає у війні. Спеціалізація собаки є пошук мінно-вибухових засобів.

Розвідниця Вєста – велика розумниця,

– підкреслюють у розвідці.

Вєста знайшла вже чимало ворожих "подарунків". Відтак завдяки її роботі вдалось зберегти життя багатьох українців.

Розвідниця Вєста шукає вибухові засоби / Фото розвідки

Які ще тваринки допомагають нашим захисникам

У Державній службі з надзвичайних ситуацій служить собака-водолаз Найда. Попри те, що її навчання досі триває, вона вже стала "співробітницею" групи пошукових, водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення.

Своя помічниця є і в Укрзалізниці. Собака Ніколь допомагає своїй власниці евакуювати пасажирів з небезпечних областей.

У Міністерстві внутрішніх справ показали песика Макса, який перейшов зі "служби" в росгвардії на сторону добра. Звісно, тварини добре усвідомлюють, де справжнє зло. Тепер собака вивчив команди українською і "працює" у Нацгвардії.

Прикордонники мають пса Термінатора, який сам прийшов до них, коли вони чергували на блокпосту. Набирає в мережі популярності бельгійська вівчарка-розміновувальниця Алмаз.

Найзнаменитішим помічником українських захисників став пес-сапер Патрон, який служить у ДСНС. Йому навіть присудили премію на Каннському кінофестивалі.

Правила мінної безпеки

Окупанти, втікаючи, мінували за собою все, що могли. Тому потрібно бути дуже обережними та дотримуватися відповідних правил, аби не завдати собі шкоди:

у населених пунктах, які тільки нещодавно деокупували, потрібно уникати колишніх військових позицій, залишків військової техніки, покинутих будинків та споруд, ґрунтових доріг і узбіччя з твердим покриттям;

не варто відвідувати ліси, водойми, руїни та ділянки, які ще не розміновували;

не торкайтесь підозрілих предметів – краще одразу повідомте про них рятувальників або поліцію;

не використовуйте засоби радіозв'язку і телефони поряд із підозрілими предметами;

зверніть увагу, що удар, струс, тертя чи нагрівання можуть спричинити вибух.

Важливо! У МВС розповіли, які бувають міни та як їх відрізнити.

Варто переглянути – навчаємось мінної безпеки разом із Патроном: дивіться відео