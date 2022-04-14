Правила мінної безпеки

ДСНС підготувала правила мінної безпеки для мешканців звільнених територій. Рятувальники наголосили, що їх повинен знати кожен.

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У містах та селах, де нещодавно побували російські військові, потрібно уникати:

колишні військові позиції;

ґрунтові дороги і узбіччя доріг з твердим покриттям;

залишки військової техніки;

покинуті будинки та споруди.

У жодному разі не відвідуйте водойми, ліси, руїни та ділянки, які ще не розміновані.

Також категорично заборонено торкатися підозрілих предметів. Поруч з ними не використовуйте засоби радіозв'язку і телефони. Пам'ятайте, що удар, струс, тертя чи нагрівання можуть спричинити вибух.

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