Правила мінної безпеки
ДСНС підготувала правила мінної безпеки для мешканців звільнених територій. Рятувальники наголосили, що їх повинен знати кожен.
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У містах та селах, де нещодавно побували російські військові, потрібно уникати:
- колишні військові позиції;
- ґрунтові дороги і узбіччя доріг з твердим покриттям;
- залишки військової техніки;
- покинуті будинки та споруди.
У жодному разі не відвідуйте водойми, ліси, руїни та ділянки, які ще не розміновані.
Також категорично заборонено торкатися підозрілих предметів. Поруч з ними не використовуйте засоби радіозв'язку і телефони. Пам'ятайте, що удар, струс, тертя чи нагрівання можуть спричинити вибух.
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