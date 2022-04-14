У Державній службі України з надзвичайних ситуацій зняли відео, на якому показали, як піротехніки розміновують територію від небезпечних боєприпасів. Зазначається, що до робіт залучили 20 піротехнічних розрахунків ДСНС у Бучанському, Броварському та Бориспільському районах.
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Навіть у приватних садибах
"Снаряди та міни виявляють у дворах приватних житлових будинків, вздовж доріг, на відкритих ділянках та об'єктах інфраструктури. Лише за добу сапери знищили близько 500 боєприпасів", – заявили у відомстві.
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