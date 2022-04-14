У Державній службі України з надзвичайних ситуацій зняли відео, на якому показали, як піротехніки розміновують територію від небезпечних боєприпасів. Зазначається, що до робіт залучили 20 піротехнічних розрахунків ДСНС у Бучанському, Броварському та Бориспільському районах.

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Навіть у приватних садибах

"Снаряди та міни виявляють у дворах приватних житлових будинків, вздовж доріг, на відкритих ділянках та об'єктах інфраструктури. Лише за добу сапери знищили близько 500 боєприпасів", – заявили у відомстві.

Зверніть увагу! Хоча населені пункти на Київщині звільнили від російських окупантів, однак влада області не рекомендує жителям повертатися додому. Голова Київської ОВА Олександр Павлюк припустив, що ймовірно це можна буде зробити лише з травня.

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