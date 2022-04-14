В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сняли видео, на котором показали, как пиротехники разминируют территорию от опасных боеприпасов. Отмечается, что к работам привлекли 20 пиротехнических расчетов ГСЧС в Бучанском, Броварском и Бориспольском районах.
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Даже в частных усадьбах
"Снаряды и мины обнаруживают во дворах частных жилых домов, вдоль дорог, на открытых участках и объектах инфраструктуры. Только за сутки саперы уничтожили около 500 боеприпасов", – заявили в ведомстве.
В ГСЧС показали нашпигованную минами Киевщину: смотрите видео