Об этом сообщили в телеграм-канале Киевской областной военной администрации.

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Дорожная инфраструктура

По предварительным данным, в Киевской области продолжаются работы по расчистке Житомирской трассы и возведению временных насыпных мостов через реку Ирпень. В частности, сообщается, что мост в районе села Романовка уже готов к эксплуатации. Его построили за 6 дней.

Возведение насыпного моста возле села Стоянка Бучанского района требует больше времени и будет закончено через 7 дней. В то же время, проводится демонтаж уничтоженного оккупантами моста на Житомирской трассе.

Восстановление газоснабжения

Специальные службы за предыдущие сутки полностью или частично возобновили газоснабжение в трех населенных пунктах Броварского района. Около 1 995 потребителей снова смогут пользоваться газом.

После освобождения от вражеской оккупации в Киевской области полностью или частично возобновили газоснабжение в 43 населенных пунктах для 23 699 потребителей.

Речь идет о населенных пунктах Бучанского района, там возобновили газоснабжение в 24 поселениях (10 956 потребителей). В Броварском районе – 14 населенных пунктов (10 137 потребителей), в Вышгородском районе – 5 населенных пунктов (1 012 потребителей).

Отмечается, что в настоящее время еще 75 населенных пунктов остаются без газоснабжения. Работы по восстановлению продолжаются.

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