В ведомстве сообщили подробности восстановления транспортного сообщения в освобожденных областях.

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В Киевской области уже расчищены 90% трассы М-06 Киев – Чоп, а также возведена временная переправа в Романовке на трассе Р-30, соединившая Ирпень, Бучу и Ворзель со столицей.

В настоящее время ведутся работы возле села Стоянка, где демонтируется взорванный мост и возводится временная переправа.

Вчера открыли движение по переправе на дороге Р-02 в селе Катюжанка. Начали уборку автомобильной дороги М-07 Киев – Ковель. За первый день очищено более 2 км дороги,

– рассказал первый заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко.

Ежедневная уборка дорог ведется в Ирпене, где очищено уже 99 километров улиц. В ближайшее время после разминирования начнется уборка улиц Бучи, Гостомеля, Макарова и Бородянки.

В Черниговской области возле города Сосновск уже восстановлен временный мост, а также обеспечен проезд возле разрушенного железобетонного моста на дороге Р-83.

Также обустроена понтонная переправа в селе Политрудня на дороге Н-28 Чернигов – Городня – Сеньковка. На дороге Р-69 Киев – Вышгород – Десна – Чернигов возле сел Смолин и Якубовка в течение нескольких дней будут возведены еще две временные переправы.

По данным Укравтодора, началась также уборка трассы М-01 Киев – Чернигов, где расчищено уже 8 километров. Вскоре начнется очистка дороги Н-27 Чернигов – Мена – Сосница – Гремяч возле села Киселевка.

В Сумской области уже начали уборку трассы Н-12 Сумы – Полтава, а на дороге Н-07 Киев – Сумы – Юнаковка расчищено уже 7 километров. Вскоре должна начаться уборка дорог Р-44, Р-45 и Р-61.

Общая протяженность дорог, пострадавших из-за войны, составляет около 23 тысяч километров. Уничтожены около 300 искусственных сооружений. Это дороги государственные, местные и коммунальные,

– сообщили в Укравтодоре.

Напомним, недавно министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что проезд по Житомирской трассе в районе разрушенного моста возле Стоянки должны открыть уже в начале следующей недели.

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