Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк, передає 24 канал.

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Ми не рекомендуємо наразі повертатися людям в деокуповані райони. В першу чергу це мінна небезпека, небезпека, залишена окупантами, боєприпаси, які не розірвалися, мінні пастки,

– сказав він.

Павлюк зазначив, що розмінувати території допомагають інші області. Зараз до робіт на Київщині залучено 19 розрахунків саперів.

Коли можна буде повертатись

Очільник області припустив, що електропостачання вдасться відновити до 31 травня, а газопостачання сьогодні відсутнє у 85 населених пунктах.

Павлюк також сказав, що на відновлення основного моста загалом може знадобиться чотири місяці, зараз встановлюють тимчасові переправи, але їх пропускна можливість обмежена. Тому мешканцям не варто поспішати з поверненням.

Попередньо в області планується дві черги робіт. Друга, ймовірно, завершиться наприкінці травня.

В кінці квітня ми зорієнтуємо на можливість повернення в ті чи інші пункти. Але кінець травня – це більш-менш реальна дата, коли люди можуть безпечно повертатися в райони,

– сказав Павлюк.

За його словами, найбільш замінованими залишаються Ірпінь, Буча, Гостомель, Бородянка, Бучанський район та південний захід Іванківського району.

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