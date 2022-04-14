Правила минной безопасности

ГСЧС подготовила правила минной безопасности для жителей освобожденных территорий. Спасатели подчеркнули, что их должен знать каждый.

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В городах и селах, где недавно побывали российские военные, следует избегать:

прежние военные позиции;

грунтовые дороги и обочины дорог с твердым покрытием;

остатки военной техники;

покинутие дома и постройки.

Ни в коем случае не посещайте водоемы, леса, развалины и участки, которые еще не разминированы.

Также категорически запрещено касаться подозрительных предметов. Не используйте радио и телефоны рядом с ними. Помните, что удар, сотрясение, трение или нагревание могут привести к взрыву.