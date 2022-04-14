Правила минной безопасности
ГСЧС подготовила правила минной безопасности для жителей освобожденных территорий. Спасатели подчеркнули, что их должен знать каждый.
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В городах и селах, где недавно побывали российские военные, следует избегать:
- прежние военные позиции;
- грунтовые дороги и обочины дорог с твердым покрытием;
- остатки военной техники;
- покинутие дома и постройки.
Ни в коем случае не посещайте водоемы, леса, развалины и участки, которые еще не разминированы.
Также категорически запрещено касаться подозрительных предметов. Не используйте радио и телефоны рядом с ними. Помните, что удар, сотрясение, трение или нагревание могут привести к взрыву.
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