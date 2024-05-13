Як відбувається закупівля зброї: народний депутат розповів про усі етапи

Україна має можливість закуповувати зброї у міжнародних партнерів. Але вони для цього не передають кошти напряму до Києва. Все відбувається дещо по-іншому.

Про це 24 Каналу розповів народний депутат, секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко, зауваживши, що інколи звучать ворожі наративи, що нібито кошти, які виділяють Україні на закупівлю зброї, розкрадаються.

Дивіться також Чи стане інавгурація 5․0 для Путіна останньою та чого чекати від Росії в найближчі місяці

Це – брехня. Україна не має доступу до цих грошей. Процес дещо по-іншому відбувається.

До прикладу. Американці виділили нам мільярд. Він не приходить на рахунки в Україну. Він залишається у США. Нам дають список або від нас беруть список того, що нам потрібно. Ми кажемо, умовно, про HIMARS, F-16. Обираємо, а потім американські банки платять або компаніям, або міністерству оборони США, якщо це йде зі складів. Тоді ми отримуємо товар,

– сказав Костенко.

Паралельно Україна має також і свої кошти зі збору податків. Більшість з них йде на утримання армії, виплати військовослужбовцям. Якась частина також йде на соціальні потреби. Також їх виділяють на закупівлю зброї.

Ми можемо через Міноборони закуповувати всередині нашого оборонно-промислового комплексу. Або через наші експортні компанії у світі. Там також знаходимо снаряди та озброєння, в яких є нагальна потреба,

– підкреслив Костенко.

Військова допомога для України