Не дуже задоволені "подарунками" від КНДР: які насправді артилерійські можливості росіян

Росія отримала величезну кількість артилерійських боєприпасів від КНДР. Але вони не змогли суттєво змінити ситуацію на фронті.

Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що артилерійські боєприпаси з КНДР були поганої якості. І це зовсім не дивно.

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Зараз окупанти мають середній показник на рівні 10 тисяч пострілів на добу. Деколи може бути більше, деколи – менше.

Росіяни не дуже задоволені "подарунками" від КНДР. Вони виявилися не тої якості, якої там очікували. І це логічно, враховуючи технічний та технологічний рівень ВПК КНДР. Але кількість боєприпасів все одно велика,

– сказав Коваленко.

Росія може шукати інших партнерів

Як наголосив Коваленко, важливо, що допомога від КНДР не дозволила окупантами вийти на 20 – 25 тисяч пострілів на добу, як це було наприкінці 2022 року. Це може змусити Росію звертатися до інших "партнерів" за допомогою.

Це може бути Іран. Він вже постачав Росії боєприпаси. Може бути й інша країна. Росія досі використовує концепцію, згідно з якою артилерія відіграє найважливішу роль в наступальних діях. Ця концепція тягнеться ще з часів СРСР,

– зазначив Коваленко.

Важливо також розуміти, що ті ж FPV-дрони не здатні повноцінно замінити артилерію на полі бою. Вони є окремим засобом ураження, який є дійсно небезпечним. Але таки не здатні компенсувати повноцінний артилерійський вогонь.

Артилерія для України: коротко