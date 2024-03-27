Не очень довольны "подарками" от КНДР: каковы на самом деле артиллерийские возможности россиян

Россия получила огромное количество артиллерийских боеприпасов от КНДР. Но они не смогли существенно изменить ситуацию на фронте.

Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что артиллерийские боеприпасы из КНДР были плохого качества. И это совсем не странно.

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Сейчас оккупанты имеют средний показатель на уровне 10 тысяч выстрелов в сутки. Иногда может быть больше, иногда – меньше.

Россияне не очень довольны "подарками" от КНДР. Они оказались не того качества, которого там ожидали. И это логично, учитывая технический и технологический уровень ВПК КНДР. Но количество боеприпасов все равно большое,

– сказал Коваленко.

Россия может искать других партнеров

Как отметил Коваленко, важно, что помощь от КНДР не позволила оккупантами выйти на 20 – 25 тысяч выстрелов в сутки, как это было в конце 2022 года. Это может заставить Россию обращаться к другим "партнерам" за помощью.

Это может быть Иран. Он уже поставлял России боеприпасы. Может быть и другая страна. Россия до сих пор использует концепцию, согласно которой артиллерия играет важнейшую роль в наступательных действиях. Эта концепция тянется еще со времен СССР,

– отметил Коваленко.

Важно также понимать, что те же FPV-дроны не способны полноценно заменить артиллерию на поле боя. Они являются отдельным средством поражения, который действительно опасен. Но таки не способны компенсировать полноценный артиллерийский огонь.

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