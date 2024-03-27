Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметив, что артиллерийские боеприпасы из КНДР были плохого качества. И это совсем не странно.
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Сейчас оккупанты имеют средний показатель на уровне 10 тысяч выстрелов в сутки. Иногда может быть больше, иногда – меньше.
Россияне не очень довольны "подарками" от КНДР. Они оказались не того качества, которого там ожидали. И это логично, учитывая технический и технологический уровень ВПК КНДР. Но количество боеприпасов все равно большое,
– сказал Коваленко.
Россия может искать других партнеров
Как отметил Коваленко, важно, что помощь от КНДР не позволила оккупантами выйти на 20 – 25 тысяч выстрелов в сутки, как это было в конце 2022 года. Это может заставить Россию обращаться к другим "партнерам" за помощью.
Это может быть Иран. Он уже поставлял России боеприпасы. Может быть и другая страна. Россия до сих пор использует концепцию, согласно которой артиллерия играет важнейшую роль в наступательных действиях. Эта концепция тянется еще со времен СССР,
– отметил Коваленко.
Важно также понимать, что те же FPV-дроны не способны полноценно заменить артиллерию на поле боя. Они являются отдельным средством поражения, который действительно опасен. Но таки не способны компенсировать полноценный артиллерийский огонь.
Артиллерия для Украины: коротко
- Украина работает над производством собственного оружия. Уже началась работа над боеприпасами калибра 155 миллиметров. Также производят мины, артиллерию, дальнобойные ракеты и т.п.
- Также идет работа над производством 155-миллиметровых САУ "Богдана". Объемы значительно выросли. Украина смогла выйти на 6 САУ в месяц.
- Самая тяжелая ситуация сейчас с производством артиллерийских боеприпасов. Компоненты для производства – взрывчатое вещество и порох – являются дефицитными позициями в мире.