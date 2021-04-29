Козир тримають в кишені, – політолог про нову кандидатуру на посаду глави МОЗ

Представникам чинної влади у певний момент доведеться озвучити нову кандидатуру на посаду міністра охорони здоров'я. Ймовірно, її вже знайшли, але бояться називати.

Політолог Микола Давидюк заявив, що чинного очільника МОЗ Максима Степанова "притримають" на посаді, поки не буде голосів за нову кандидатуру. На його думку, в протилежному випадку призначати виконувача обов'язків міністра під час пандемії COVID-19 буде нерозумно.

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Чому нову кандидатуру ще не назвали

За словами Давидюка, главі фракції "Слуга народу" Давиду Арахамії у якийсь момент таки доведеться озвучити нову кандидатуру на посаду. Він припустив, що цього ще не зробили, аби групи впливу не почали "запускати свої чорні кампанії".

Козир тримають в кишені – когось найшли, але просто бояться діставати,

– припустив політолог.

Система МОЗ потребує змін

Давид Арахамія заявив , що питання про відставку Максима Степанова будуть обговорювати на засіданнях фракції "Слуга народу" в середині травня 2021 року.

На думку Давидюка, чинна система охорони здоров'я однозначно потребує змін. Як він зауважив, влада бачить, що проблема у МОЗ набагато глибша, аніж здається, й стосується вона не лише діяльності Степанова.

"Це не тільки міністр, а й головний санітарний лікар, прем'єр-міністр – це все велика система, яка насправді "грілася" не один рік, це 20 – 30 років занепаду нашої медицини", – наголосив політолог.

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Як зазначив Давидюк, якщо в Україні хочуть посилити медицину, то на посаді очільника МОЗ має бути людина, яка готова з першого дня підлаштувати всі процеси та реформувати її до світового рівня.

Владі доведеться озвучити нову кандидатуру на посаду глави МОЗ: дивіться відео

Що цьому передувало