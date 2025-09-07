Укр Рус
7 вересня, 04:01
1

Кременчук під ворожим обстрілом, у місті пролунали десятки вибухів

Олесь Друкач
Основні тези
  • Вночі 7 вересня Кременчук зазнав масованої атаки ворожих дронів.
  • Пролунали десятки вибухів, частина міста залишилась без електропостачання.

У Полтавську область залетіли вночі 7 вересня багато ворожих дронів. Під масованою атакою опинилося місто Кременчук.

Міський голова Віталій Малецький у соцмережах повідомив про це. 24 Канал пише, що ми знаємо на цей момент.

Атака на Кременчук 7 вересня: що відомо?

Повітряна тривога у Полтавській області триває ще з восьмої вечора минулої доби, 6 вересня. 7 числа вночі ближче до 3 та 4 годин на Кременчук налетіли ворожі безпілотники. 

Мер міста Віталій Малецький повідомив у соціальних мережах, що Кременчук під ворожим обстрілом – пролунали десятки вибухів. Усі служби працюють, у частині міста відсутнє електропостачання. 

Куди ще прагнув поцілити ворог уночі?

  • У Запоріжжі також було багато вибухів, сталося влучання дрона у підприємство, пошкоджено цех.
  • У Києві безпілотники наробили шкоди, відомо про удари по житлових будинках та пожежі.