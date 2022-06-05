Кремль дедалі сильніше хоче припинення вогню, – політолог про те, чому Росія цього не визнає

Позиція України проста і вона її неодноразово озвучувала: Росія має бути жорстко покарана у вигляді реальних жорстоких санкцій, в першу чергу – мораторій на російські нафтопродукти і друге – серйозна військова допомога Україні, які б допомогли нам вибити ворога із нашої землі.

Про це 24 каналу розповів політолог Петро Олещук. Він також зазначив, що окупанти чудово розуміють, що ніякої перемоги вони в Україні не отримають.

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Не зважаючи на свою войовничу риторику, Кремль, що далі то сильніше натякає на режим припинення вогню, але на своїх умовах,

– говорить Олещук.

Російським загарбникам потрібен час на перегрупування і можливість, аби якось скасувати санкції, говорить експерт.

Чи так чи інак, нове озброєння буде надходити в Україну, санкції продовжать працювати, зазначає політолог. За його словами, росіянам потрібно "вилізти" із цієї ситуації, тому вони намагаються просувати через своїх європейських агентів тезу, що вони зацікавлені у "миттєвому припиненні вогню".

Справжні мотиви російських окупантів

"Але насправді вони домагаються чергового "Мінську-3", аби закріпити за собою "завоювання" додаткових територій. Ця схема неприйнятна для України, що зрозуміло, адже нам не потрібна ця війна у "підвішеному стані", – говорить Петро Олещук.

Немає жодних гарантій, що Путін не розпочне новий наступ через рік або два, зазначає він.

В якому стані перемовини між Росією та Україною

Як зазначив Давид Арахамія, Україна продовжить перемовини тоді, коли отримає обіцяну від партнерів зброю. Це, на його думку, дозволить зробити позицію нашої держави на переговорах стійкішою.

Наразі тривають запеклі бої на Сході України. Тож поки говорити про можливість сісти за стіл перемовин просто недоречно.

Росія активно просуває тему перемовин

Як розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк, від Росії регулярно надходять пропозиції відновити переговорний процес. Водночас українська сторона просто не розуміє, про що зараз можна говорити з представниками країни-агресорки.

Крім того, він зазначив, що Росія своїми ж діями ставить хрест на перемовному процесі з Україною. Мовляв, самі ж представники країни-агресорки у цьому питанні пропонують відібрати у нас частину території. І не просто вкрасти, а ще й силою приєднати до Росії. Після таких відкритих заяв просто не лишається сумнівів стосовно того, чи має бути переговорний процес далі.

Сісти за стіл переговорів запропонував Реджеп Ердоган. Президент Туреччини звернувся стосовно цього міркування до Володимира Путіна. На його думку, перемовини можна провести у Стамбулі. А брати у них участь повинні Україна, Росія, а також представники ООН.

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