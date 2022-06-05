Кремль все сильнее хочет прекращения огня, – политолог о том, почему Россия этого не признает

Позиция Украины проста и она ее неоднократно озвучивала: Россия должна быть жестко наказана в виде реальных жестоких санкций, в первую очередь – мораторий на российские нефтепродукты и второе – серьезная военная помощь Украине, которая помогла бы нам выбить врага с нашей земли.

Об этом 24 канала рассказал политолог Петр Олещук. Он также отметил, что кафиры прекрасно понимают, что никакой победы они в Украине не одержат.

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Несмотря на свою воинственную риторику, Кремль, чем дальше, тем сильнее намекает на режим прекращения огня, но на своих условиях,

– говорит Олещук.

Российским захватчикам нужно время на перегруппировку и возможность, чтобы отменить санкции, говорит эксперт.

Так или иначе, новое вооружение будет поступать в Украину, санкции продолжат работать, отмечает политолог. По его словам, россиянам нужно "вылезти" из этой ситуации, поэтому они пытаются продвигать через своих европейских агентов тезис, что они заинтересованы в "мгновенном прекращении огня".

Настоящие мотивы русских оккупантов

"Но на самом деле они добиваются очередного "Минска-3", чтобы закрепить за собой завоевание дополнительных территорий. Эта схема неприемлема для Украины, что понятно, ведь нам не нужна эта война в подвешенном состоянии", - говорит Петр Олещук.

Нет никаких гарантий, что Путин не начнет новое наступление через год или два, отмечает он.

В каком состоянии переговоры между Россией и Украиной

Как отметил Давид Арахамия, Украина продолжит переговоры, когда получит обещанное от партнеров оружие. Это, по его мнению, позволит сделать позицию нашего государства на переговорах более устойчивой.

В настоящее время продолжаются ожесточенные бои на Востоке Украины. Так что пока говорить о возможности сесть за стол переговоров просто неуместно.

Россия активно продвигает тему переговоров

Как рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, от России регулярно поступают предложения возобновить переговорный процесс. В то же время, украинская сторона просто не понимает, о чем сейчас можно говорить с представителями страны-агрессорки.

Кроме того, он отметил, что Россия своими же действиями ставит крест на переговорном процессе с Украиной . Мол, сами представители страны-агрессорки в этом вопросе предлагают отобрать у нас часть территории. И не просто украсть, а еще силой присоединить к России. После таких открытых заявлений просто не остается сомнений в том, должен ли быть переговорный процесс дальше.

Сесть за стол переговоров предложил Реджеп Эрдоган . Президент Турции обратился к этому соображению к Владимиру Путину. По его мнению, переговоры можно провести в Стамбуле. А участвовать в них должны Украина, Россия, а также представители ООН.

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