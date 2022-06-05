Про це 5 червня повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України. Зазначили, що росіяни хочуть визначити чітке розташування наших підрозділів.

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Відтак, загарбники коригують вогонь та ведуть повітряну розвідку із застосуванням безпілотників. Окупанти з артилерії гатили по таких населених пунктах:

Миколаїв;

Прибузьке;

Луч;

Благодатне;

Широке;

Токареве.

Відступили на Херсонщині

У Генштабі розповіли, що росіяни намагались штурмувати Білу Криницю, що у Херсонській області. Вони хотіли відновити втрачені позиції.

Після вогневого ураження Силами оборони України відійшли на раніше зайняті позиції,

– повідомили військові.

Додали, що вороги мають проблеми з живою силою, тому примусової мобілізують українців на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Обстріл Миколаєва

Росіяни 4 червня тричі обстріляли Миколаїв з реактивних систем залпового вогню "Ураган", а також артилерії 152-го та 203-го калібрів. Вони атакували житлові квартали міста.

Внаслідок обстрілу є троє загиблих мирних мешканців. Ще троє отримали важкі поранення, їх госпіталізували. Крім цього, окупанти пошкодили 15 квартир та 5 транспортних засобів.

Позиції у Чорному морі

Окупанти розташували у Чорному морі 4 кораблі 1 підводний човен. Вони оснащені крилатими ракетами.

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