Про це 5 червня повідомили у Генеральному штабі Збройних Сил України. Зазначили, що росіяни хочуть визначити чітке розташування наших підрозділів.
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Відтак, загарбники коригують вогонь та ведуть повітряну розвідку із застосуванням безпілотників. Окупанти з артилерії гатили по таких населених пунктах:
- Миколаїв;
- Прибузьке;
- Луч;
- Благодатне;
- Широке;
- Токареве.
Відступили на Херсонщині
У Генштабі розповіли, що росіяни намагались штурмувати Білу Криницю, що у Херсонській області. Вони хотіли відновити втрачені позиції.
Після вогневого ураження Силами оборони України відійшли на раніше зайняті позиції,
– повідомили військові.
Додали, що вороги мають проблеми з живою силою, тому примусової мобілізують українців на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.
Обстріл Миколаєва
Росіяни 4 червня тричі обстріляли Миколаїв з реактивних систем залпового вогню "Ураган", а також артилерії 152-го та 203-го калібрів. Вони атакували житлові квартали міста.
Внаслідок обстрілу є троє загиблих мирних мешканців. Ще троє отримали важкі поранення, їх госпіталізували. Крім цього, окупанти пошкодили 15 квартир та 5 транспортних засобів.
Позиції у Чорному морі
Окупанти розташували у Чорному морі 4 кораблі 1 підводний човен. Вони оснащені крилатими ракетами.
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Ситуація на фронті 5 червня: що відомо
- Триває 102 день повномасштабної війни Росії та України.
- На Сіверщині загарбники посилено охороняють ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. Також вони з мінометів обстріляли Грем'яч Чернігівської області.
- На Слобожанщині росіяни атакують позиції підрозділів Сил оборони. Вони використовують ствольну артилерію, реактивні системи залпового вогню, міномети і танки
- У Харківській області вбивці обстріляли Циркуни, Руські та Черкаські Тишки, Старий Салтів, Коротич.
- На Донеччині росіяни прагнуть штурмувати Слов'янськ.
- Найактивніші бойові дії тривають на території Луганщини та Донеччини.