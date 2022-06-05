Росіяни обстріляли житловий масив та приватне підприємство Миколаєва

В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що обстріли зачепили житловий район та приватне підприємство. На жаль, є людські жертви та значні матеріальні втрати.

До теми Внаслідок обстрілів окупантів у Миколаєві та околицях спалахнули 6 пожеж: одну з них досі гасять

Унаслідок обстрілу житлового масиву, загинули 3 цивільних, а ще 3 перебувають у лікарні з важкими пораненнями. Крім того, у будинках пошкоджено 15 квартир та 5 транспортних засобів.

У результаті влучання російських снарядів на територію приватного підприємства розпочалася масштабна пожежа. Складське приміщення із залишками шроту вигоріло повністю.

Наслідки ракетних ударів росіян по Миколаєву 4 червня / Фото Офісу Генерального прокурора

Миколаївська обласна прокуратура вже розпочала досудове розслідування у двох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Оперативна інформація з Миколаївщини

За даними ОК "Південь", в ніч проти 5 червня сили українських підрозділів збили над морем, на підльоті до Миколаївщини 2 ракети.

Вранці ж по області знову завдали масованого ракетного удару із застосуванням авіації. З акваторії Чорного моря та території Росії крилатими ракетами повітряного базування атакувати узбережжя Миколаївщини, порти та зерносховища. ППО збила 2 ракети.

За словами наших військових, такі зухвалі та цинічні дії показують справжні наміри російського агресора щодо удаваного опікування гуманітарними коридорами та розблокуванням портів. Насправді ж це – лише привід, щоб отримати доступ до морської інфраструктури України.

Свіжі втрати ворога на Півдні

За минулу добу українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали 130 вогневих завдань. Наша авіація двічі завдала ударів по опорному пункту та скупченню ворога.

Відтак, підтверджені втрати росіян у зоні відповідальності ОК "Південь" складають 87 окупантів, 2 ворожі польові склади та близько 40 одиниць техніки. Зокрема:

4 танки,

4 гаубиці "Мста-Б",

7 гаубиць меншого калібру,

2 РСЗВ "Ураган" і "Град",

9 одиниць броньованої техніки,

9 одиниць автомобільної техніки, з них 2 – завантажені боєкомплектом.

До теми – скільки ракет Росія випустила по Україні станом на 4 червня: дивіться відео