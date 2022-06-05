Згодом, за підтримки БТРів та танків, росіяни спробували відновити свої втрачені позиції на напрямку Сухого Ставка й Лозового на Херсонщині. Проте, як зазначають в ОК "Південь", атака ворога стала фатальною для 87 окупантів.

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Втрати ворога на Півдні України: дані за 5 червня

Лише за добу, українські захисники ліквідували 6 ворожих бронетранспортерів і 1 танк Т-72.

Не маючи шансу на успіх, ворог повернувся на вихідні невигідні позиції,

– додають у зведенні.

Зрозумівши, що спроби провести наступ – провальні, окупанти вирішили посилити повітряну розвідку. Вздовж лінії зіткнення армія противника запустила 9 дронів-нишпорок. Один безпілотник "Орлан-10" знищили, решта – встигли відступити до баз вильоту. Ще один БПЛА типу "Форпост" був збитий при спробі розвідати чорноморське узбережжя Одещини.

"Окрім цього нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 130 вогневих завдань. Авіацією двічі завдано ударів по опорному пункту та скупченню сил ворога", – написали у відомстві.

Загалом підтверджені втрати противника складають 87 осіб та близько 40 одиниць ворожої техніки, серед яких:

4 танки,

4 гаубиці "Мста-Б" і 7 трохи меншим калібром,

2 реактивні системи залпового вогню "Ураган" і "Град",

9 одиниць автомобільної техніки, при чому 2 із них завантажені боєкомплектом.

Додатково наші захисники знищили ще 2 ворожих польові склади боєприпасів.

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Ситуація на Півдні країни: коротко

На Південнобузькому напрямку окупанти очікують на наступальні дії ЗСУ. Щоб перешкодити контрнаступу вони замінували узбережжя річки Інгулець.

На Миколаївському напрямку ворог розгорнув до двох реактивних та двох батарей ствольної артилерії.

Удень 4 червня окупанти намагалися розвідати ситуацію на Миколаївщині за допомогою безпілотних літальних апаратів "Орлан-10" та одного квадрокоптера. Обидва ворожі БПЛА успішно знищені нашими захисниками.

Російські окупанти нещадно гатять по Миколаївщині. Вони б'ють не лише по позиціях наших захисників і захисниць, а й по цивільному населенню. За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, окупанти почали значно частіше обстрілювати місто з артилерії. Російські загарбники обстрілюють житлові квартали ствольною артилерією 152 калібру.

Тим часом станом на ранок 5 червня в акваторії Чорного моря у готовності до застосування ракетного озброєння перебувають 5 носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

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