Впоследствии, при поддержке БТРов и танков, россияне попытались восстановить свои утраченные позиции в направлении Сухого Ставка и Лозового в Херсонской области. Однако, как отмечают в ОК "Юг", атака врага стала роковой для 87 оккупантов.
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Потери врага на Юге Украины: данные за 5 июня
Только за сутки, украинские защитники ликвидировали 6 вражеских бронетранспортеров и 1 танк Т-72.
Не имея шанса на успех, враг вернулся на выходные невыгодные позиции,
– добавляют в сводке.
Поняв, что попытки провести наступление – провальные, оккупанты решили усилить воздушную разведку. Вдоль линии столкновения армия противника запустила 9 дронов-ищеек. Один беспилотник "Орлан-10" уничтожили, остальные успели отступить к базам вылета. Еще один БПЛА типа "Форпост" был сбит при попытке разведать черноморское побережье Одесской области.
"Кроме этого нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 130 огневых задач. Авиацией дважды нанесены удары по опорному пункту и скоплению сил врага", – написали в ведомстве.
В общей сложности подтвержденные потери противника составляют 87 человек и около 40 единиц вражеской техники, среди которых:
- 4 танка,
- 4 гаубицы "Мста-Б" и 7 чуть меньшим калибром,
- 2 реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Град",
- 9 единиц автомобильной техники, причем 2 из них загружены боекомплектом.
Дополнительно наши защитники уничтожили еще 2 вражеских полевых склада боеприпасов.
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Ситуация на Юге страны: коротко
- На Южнобужском направлении оккупанты ожидают наступательные действия ВСУ. Чтобы воспрепятствовать контрнаступлению они заминировали побережье реки Ингулец.
- На Николаевском направлении враг развернул до двух реактивных и двух батарей ствольной артиллерии.
- Днем 4 июня оккупанты пытались разведать ситуацию в Николаевской области с помощью беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" и одного квадрокоптера. Оба вражеских БПЛА успешно уничтожены нашими защитниками.
- Российские оккупанты беспощадно бьют по Николаевщине. Они бьют не только по позициям наших защитников и защитниц, но и гражданскому населению. По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, оккупанты начали значительно чаще обстреливать город из артиллерии. Российские захватчики обстреливают жилые кварталы ствольной артиллерией 152 калибра.
- Между тем, по состоянию на утро 5 июня в акватории Черного моря в готовности к применению ракетного вооружения находятся 5 носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
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