Впоследствии, при поддержке БТРов и танков, россияне попытались восстановить свои утраченные позиции в направлении Сухого Ставка и Лозового в Херсонской области. Однако, как отмечают в ОК "Юг", атака врага стала роковой для 87 оккупантов.

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Потери врага на Юге Украины: данные за 5 июня

Только за сутки, украинские защитники ликвидировали 6 вражеских бронетранспортеров и 1 танк Т-72.

Не имея шанса на успех, враг вернулся на выходные невыгодные позиции,

– добавляют в сводке.

Поняв, что попытки провести наступление – провальные, оккупанты решили усилить воздушную разведку. Вдоль линии столкновения армия противника запустила 9 дронов-ищеек. Один беспилотник "Орлан-10" уничтожили, остальные успели отступить к базам вылета. Еще один БПЛА типа "Форпост" был сбит при попытке разведать черноморское побережье Одесской области.

"Кроме этого нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 130 огневых задач. Авиацией дважды нанесены удары по опорному пункту и скоплению сил врага", – написали в ведомстве.

В общей сложности подтвержденные потери противника составляют 87 человек и около 40 единиц вражеской техники, среди которых:

4 танка,

4 гаубицы "Мста-Б" и 7 чуть меньшим калибром,

2 реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Град",

9 единиц автомобильной техники, причем 2 из них загружены боекомплектом.

Дополнительно наши защитники уничтожили еще 2 вражеских полевых склада боеприпасов.

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Ситуация на Юге страны: коротко

На Южнобужском направлении оккупанты ожидают наступательные действия ВСУ. Чтобы воспрепятствовать контрнаступлению они заминировали побережье реки Ингулец.

На Николаевском направлении враг развернул до двух реактивных и двух батарей ствольной артиллерии.

Днем 4 июня оккупанты пытались разведать ситуацию в Николаевской области с помощью беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" и одного квадрокоптера. Оба вражеских БПЛА успешно уничтожены нашими защитниками.

Российские оккупанты беспощадно бьют по Николаевщине. Они бьют не только по позициям наших защитников и защитниц, но и гражданскому населению. По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, оккупанты начали значительно чаще обстреливать город из артиллерии. Российские захватчики обстреливают жилые кварталы ствольной артиллерией 152 калибра.

Между тем, по состоянию на утро 5 июня в акватории Черного моря в готовности к применению ракетного вооружения находятся 5 носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

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