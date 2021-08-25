Кремль хотів не порозуміння, а підкорення, – Кучма про важкі переговори з Путіним

Леонід Кучма пригадав, з ким проводив найважчі перемовини за часів перебування на посаді президента. Це було саме з главою Кремля Володимиром Путіним.

Мовляв, під час переговорів Росія тиснула на Україну. Зокрема під час конфлікту щодо українського острова Тузла.

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За словами Кучми, свого часу йому розповів ексміністр закордонних справ Геннадій Удовенко, що перемовини діляться на два типи:

win-win – коли обидві сторони домовляються та шукають прийнятного для всіх компромісу;

"гра з нульовою сумою" – коли змагаються за повну перемогу, щоб не залишити супротивнику нічого.

Відтак переговори з західними партнерами зазвичай проходили за першим сценарієм. Натомість з Москвою – за другим.

"Вже тоді Кремль волів не так порозуміння, як підкорення. Витримувати тиск і справді було важко, але ж вдавалося. Згадаю хоча б Тузлу", – зауважив другий президент України.

Що відомо про конфлікт щодо острова Тузла? Дані:



Острів Тузла розташований у Криму, посередині Керченської протоки. У 1954 він увійшов до

складу Української РСР.



Втім у 2003 році Росія захотіла його забрати. У Кремлі наполягали, що Тузла насправді є косою – продовженням Таманського півострова. Відтак раптово розпочали будівництво дамби. Президент Леонід Кучма перервав візит до Латинської Америки та прибув на острів.



У листопаді 2003 року прем'єр-міністри Росії і України домовились про припинення подальшого будівництва дамби. Дані: Вікіпедія Острів Тузла розташований у Криму, посередині Керченської протоки. У 1954 він увійшов доскладу Української РСР.Втім у 2003 році Росія захотіла його забрати. У Кремлі наполягали, що Тузла насправді є косою – продовженням Таманського півострова. Відтак раптово розпочали будівництво дамби. Президент Леонід Кучма перервав візит до Латинської Америки та прибув на острів.У листопаді 2003 року прем'єр-міністри Росії і України домовились про припинення подальшого будівництва дамби.

Кучма: Найважче було домовлятися з Ющенком та Януковичем під час першого Майдану

Кучма також назвав одним з найскладніших переговорів "круглі столи" під час першого Майдану, завдяки яким вдалося завершити Помаранчеву революцію.

Але на них найважче було домовлятися не з іноземними посередниками, вони якраз швидко відгукнулися на моє прохання приїхати та робили все заради врегулювання кризи, а з Ющенком та Януковичем,

– підкреслив він.

І додав, обох політиків було дуже непросто підштовхнути до компромісу між собою та переконати їх прийняти ідею політичної реформи. Яка згодом перетворила Україну на парламентсько-президентську республіку саме наприкінці 2004 року.

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