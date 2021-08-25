Мовляв, під час переговорів Росія тиснула на Україну. Зокрема під час конфлікту щодо українського острова Тузла.
Читайте також Чи можна вважати Путіна вбивцею: Кучма порадив не питати про це у Зеленського
За словами Кучми, свого часу йому розповів ексміністр закордонних справ Геннадій Удовенко, що перемовини діляться на два типи:
- win-win – коли обидві сторони домовляються та шукають прийнятного для всіх компромісу;
- "гра з нульовою сумою" – коли змагаються за повну перемогу, щоб не залишити супротивнику нічого.
Відтак переговори з західними партнерами зазвичай проходили за першим сценарієм. Натомість з Москвою – за другим.
"Вже тоді Кремль волів не так порозуміння, як підкорення. Витримувати тиск і справді було важко, але ж вдавалося. Згадаю хоча б Тузлу", – зауважив другий президент України.
Що відомо про конфлікт щодо острова Тузла?Дані: Вікіпедія
Острів Тузла розташований у Криму, посередині Керченської протоки. У 1954 він увійшов до
складу Української РСР.
Втім у 2003 році Росія захотіла його забрати. У Кремлі наполягали, що Тузла насправді є косою – продовженням Таманського півострова. Відтак раптово розпочали будівництво дамби. Президент Леонід Кучма перервав візит до Латинської Америки та прибув на острів.
У листопаді 2003 року прем'єр-міністри Росії і України домовились про припинення подальшого будівництва дамби.
Кучма: Найважче було домовлятися з Ющенком та Януковичем під час першого Майдану
Кучма також назвав одним з найскладніших переговорів "круглі столи" під час першого Майдану, завдяки яким вдалося завершити Помаранчеву революцію.
Але на них найважче було домовлятися не з іноземними посередниками, вони якраз швидко відгукнулися на моє прохання приїхати та робили все заради врегулювання кризи, а з Ющенком та Януковичем,
– підкреслив він.
І додав, обох політиків було дуже непросто підштовхнути до компромісу між собою та переконати їх прийняти ідею політичної реформи. Яка згодом перетворила Україну на парламентсько-президентську республіку саме наприкінці 2004 року.
Останні заяви Кучми про Путіна
- Леонід Кучма висловився щодо того, чи можна назвати Володимира Путіна вбивцею. Він згадав, як на це питання відповів глава Білого Дому Джо Байден.
- Другий президент вважає, що називати когось так можна лише в обличчя. Адже якщо розкидатися гучними словами, це робить їх менш цінними. До того ж порадив не ставити це запитання Володимиру Зеленському чи будь-кому з його оточення.
- До Дня Незалежності Кучма написав статтю "Формула незалежності", в якій погодився зі словами Путіна про те, що Україна стає "анти-Росією".