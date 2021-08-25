Називати когось так можна лише в обличчя, вважає другий український президент. Мовляв, якщо розкидатися гучними словами, це робить їх менш цінними.
Уявити й не міг, – Кучма назвав свої найбільші помилки за часи президентства
Він зауважив, що Байден запросив очільника Кремля на зустріч майже одразу після того, як назвав його вбивцею. При цьому, розмовляв з ним привітно й тиснув руки.
Чому не варто питати про це Зеленського
Натомість в українського президента такої можливості не буде. Саме тому Леонід Кучма радить взагалі не ставити це питання Володимиру Зеленському чи будь-кому з його оточення.
Не провокуйте тих, кому ще доведеться вести перемовини з Путіним. А вести їх таки доведеться. І ціна ефектної образи буде реальною,
– застеріг політик.
Й попередив, що заплатить цю ціну зовсім не той, хто зробив гучну заяву. А хтось з українських захисників, який потрапить під обстріл на фронті ого ж дня. Мовляв, на передовій вже давно говорять, що "у Москві образилися – на Донбасі стріляють".