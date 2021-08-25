Називати когось так можна лише в обличчя, вважає другий український президент. Мовляв, якщо розкидатися гучними словами, це робить їх менш цінними.

Уявити й не міг, – Кучма назвав свої найбільші помилки за часи президентства​

Він зауважив, що Байден запросив очільника Кремля на зустріч майже одразу після того, як назвав його вбивцею. При цьому, розмовляв з ним привітно й тиснув руки.

Ще у березні в одному з інтерв'ю на американському телебаченні Байдена запитали, чи вважає він російського президента вбивцею. Той відповів ствердно.

Це спровокувало своєрідний флешмоб серед політиків із різних країн. Американського главу держави підтримав, зокрема, литовський президент Гітанас Наусєда.

На цю тему також висловлювалися, наприклад, глава українського уряду Денис Шмигаль й "слуга народу" Жан Беленюк, а також колишній очільник МВС Арсен Аваков.

Чому не варто питати про це Зеленського

Натомість в українського президента такої можливості не буде. Саме тому Леонід Кучма радить взагалі не ставити це питання Володимиру Зеленському чи будь-кому з його оточення.

Не провокуйте тих, кому ще доведеться вести перемовини з Путіним. А вести їх таки доведеться. І ціна ефектної образи буде реальною,

– застеріг політик.

Й попередив, що заплатить цю ціну зовсім не той, хто зробив гучну заяву. А хтось з українських захисників, який потрапить під обстріл на фронті ого ж дня. Мовляв, на передовій вже давно говорять, що "у Москві образилися – на Донбасі стріляють".

Зверніть увагу! Кучма напередодні прокоментував слова Путіна про те, що Україна стає "анти-Росією". Він погодився з. ним, але пояснив, що вбачає у цьому загрозу.