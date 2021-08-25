Другий український президент наголосив, що їх було немало. Адже багато чого тоді, створюючи державу, доводилося робити вперше.

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Кучма звернув увагу на те, що в ті часи економіка України була "лише осколком єдиного господарського комплексу СРСР". При чому, працювати доводилося в умовах найгострішої кризи. "Але ж справилися, країна піднялася. Тож, сподіваюся, ці помилки фатальними не були", – зазначив він.

Політик пояснив, що саме він недооцінив, обіймаючи посаду президента. Мовиться не про конкретні вчинки та рішення, а про більш загальний, стратегічний план.

Кучма назвав свої найбільші помилки

Перше, чому Кучма не приділив достатньо уваги, це нашпигованість українського політикуму того часу залишками московської агентури. Він пояснив, що мовиться як про прямих "гебістів", так і про агентів впливу.

Я й уявити не міг, скільки "закладок" (і у прямому, й у переносному сенсі) залишила тут на високому рівні ця структура. Знав би – діяв би інакше,

– підкреслив Кучма.

Й додав, що також недооцінив й потенціал українського громадянського суспільства. Мовляв, воно вже давно випереджає владу, про це свідчать найгостріші моменти сучасної історії. "Але вперше я відчув цю зрілість та енергію у дні Майдану", – пригадав політик.

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