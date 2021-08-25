Другий президент назвав такі причини парадоксальними, адже вони "діаметрально протилежні". Однак наголосив, що з агресором необхідно боротися і лише тоді вдасться повернути своє.
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Проти окупації треба боротися
"Я б назвав те, що Росія зробила з Кримом, не анексією, а окупацією. Анексія – це ж нібито назавжди, це "відрізали і з’їли". А от окупація – це зовсім інше: це тимчасово і ми своє повернемо. Анексією можна обурюватися, як уже доконаним фактом, а проти окупації треба боротися", – сказав Леонід Кучма.
Що ж до причин, то вони, хоча це може прозвучати як парадокс, діаметрально протилежні: окупація Криму відбулася тому, що Україна не стала захищатися, а війна на Донбасі почалася тому, що ми нарешті почали відповідати окупанту, що перейшли до опору,
– додав другий президент.
Окупація Криму Росією
- У березні 2014 року Росія ввела війська на територію Криму.
- Країна-агресор провела псевдореферендум та окупувала півострів.
- Через це держави Заходу запровадили пакет санкцій проти Росії
Ситуація на Донбасі: коротко
- На Донбасі 24 серпня окупанти 3 рази зривали режим припинення вогню.
- Неспокійно було біля населеного пункту Новомихайлівка та Причепилівка.
- Унаслідок атак ворога один воїн зазнав поранення, несумісного з життям.
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